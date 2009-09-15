КМУ предлагает в 2010 г. выделить в помощь углепрому 21,6 млрд.грн.

Кабинет министров Украины предлагает предусмотреть в Государственном бюджете на 2010 год расходы на поддержку угольной отрасли в объеме 21,6 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на презентации проекта Госбюджета-2010 в Украинском доме.

По ее словам, в частности, прямая поддержка из Госбюджета угольной отрасли планируется на уровне 12,6 млрд. грн., из которых 5,4 млрд. грн. – на поддержку по себестоимости, 1,1 млрд. грн. – на строительство и техпереоснащение угледобывающих и торфодобывающих предприятий, 4,2 млрд. грн. – на пенсионное обеспечение работников угольной отрасли.

Кроме того, сообщила Ю.ТИМОШЕНКО, в Госбюджете-2010 предлагается предусмотреть 6,5 млрд. грн. на предоставление государственных гарантий на кредиты, привлекаемые угледобывающими предприятиями на техническое переоснащение.

Также правительство предлагает предусмотреть в бюджете списание 2,5 млрд. грн. задолженности государственной угольного сектора перед Пенсионным фондом Украины.