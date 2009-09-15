АТКУ: Киевэнерго пытается уйти от ответственности

АК «Киевэнерго» готовит почву для того, чтобы снять с себя ответственность за срыв отопительного сезона в Киеве.

Такое мнение УНИАН высказал председатель Ассоциации теплотехнических компаний Украины (АТКУ) Виталий ЯКОВЕНКО, комментируя сообщение энергокомпании о полной неготовности столичных домов к отопительному сезону.

По его словам, это четкий сигнал киевлянам о том, что на полноценные услуги теплоснабжения и горячего водообеспечения в этом отопительном сезоне можно не рассчитывать.

«Это следствие войны между «Киевэнерго» и столичной властью, которая ведется в последние месяцы и негативно скажется на быте киевлян. Не будет большим сюрпризом, если завтра мэр или один из его заместителей выйдет к народу и изложит свою версию, согласно которой вина за все будущие проблемы в отопительном сезоне будет возложена на энергокомпанию или кого-нибудь еще», – сказал В.ЯКОВЕНКО.

При этом глава АТКУ отметил, что такой накал страстей является проявлением негативов советской системы взаимоотношений в отрасли коммунальной теплоэнергетики, которую украинский политикум боялся или не желал менять, превращая население в заложников теплогенерирующих компаний.

«Как всегда, пострадавшими окажутся простые граждане, для которых зима наступит не только на улице, но и в их квартирах. Единственное положительное следствие данной ситуации – это реформирование отрасли ЖКХ, которое становится вынужденным и неизбежным. Чиновникам придется отказаться от практики государственных дотаций в ЖКХ и пойти на демонополизацию рынка тепловых услуг», – отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, акты готовности к отопительному периоду получили менее 1% потребителей тепловой энергии акционерной компании «Киевэнерго».

В пресс-службе АК «Киевэнерго» отметили, что акт готовности является главным условием для подачи теплоносителя потребителям «Киевэнерго» – жилищно-эксплуатационным организациям.

«Эта статистика свидетельствует о крайне низком качестве подготовки владельцев зданий внутридомовых систем теплоснабжения. Результатом такой нерадивости со стороны ЖЭКов станет то, что они не успеют к началу отопительного сезона ликвидировать все недостатки. А это, в свою очередь, прямым образом повлияет на качество отопления в квартирах киевлян», – сказал главный инженер, заместитель технического директора АК «Киевэнерго» Юрий ГЛАДЫШЕВ.