Россия дополнительно внесет в 2010г. в Фонд "Укрытие" 7 млн. долл.

Россия приняла решение оказать помощь и содействие Украине в повышении безопасности площадки Чернобыльской АЭС и ускорении вывода объекта из эксплуатации. Об этом сообщил на проходящей в столице Австрии 53-й сессии генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии /МАГАТЭ/ генеральный директор государственной корпорации "Росатом" Сергей Кириенко.

Глава "Росатома" отметил, что "правительством РФ принято и исполняется решение о выделении на эти цели в текущем году 10 млн. долл. США. "В следующем году, - добавил он, - будет дополнительно внесено еще 7 млн. долл. в Чернобыльский фонд "Укрытие".

В "Росатоме" подчеркивают, что временный "саркофаг" над разрушенным 4-м блоком ЧАЭС был в свое время возведен в тяжелейших условиях и в рекордно короткие сроки. Эксперты считают, что это обстоятельство, безусловно, было чревато определенными дефектами и возможностью разрушения конструкций верхней части сооружения. По их мнению, сейчас эта конструкция, в результате реализации большого объема работ, надежно укреплена. Как передает ИТАР-ТАСС, специалисты дают гарантию безопасности и надежности этой конструкции на 15-20 лет.

Эксперты также однозначно утверждают, что существовавший после аварии "Чернобыльский синдром", вызывавший во многих странах беспокойство и страх, уходит в прошлое". "Теперь атомная энергетика, пережив кризис, ожила и уверено пошла в рост", - считают они. Примером тому служат планы сооружения новых энергоблоков в США, России, ряде стран Евросоюза и строительство АЭС в Китае, Индии и Иране.

Справка УНИАН. 20 ноября 1997 года между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития было подписано Рамочное Соглашение относительно деятельности Чернобыльского фонда “Укрытие” в Украине. По этому Соглашению страны-вкладчики направляют взносы в фонд для реализации международных проектов, которые осуществляются на объекте “Укрытие”. Это, в первую очередь, касается крупнейшего проекта – строительства нового безопасного конфайнмента.

По информации МЧС Украины, строительство безопасного конфайнмента “Укрытие” на Чернобыльской АЭС планируется начать зимой 2009 года и закончить летом 2012 года.

15 мая 2008 г. ЕБРР принял решение выделить на Фонд «Укрытие» 135 миллионов евро, а 15 июля на заседании Совета стран-доноров было принято постановление о предоставлении еще 60 миллионов евро.