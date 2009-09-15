Пибалгс: ЕС продолжает переговоры с Азербайджаном

ЕС продолжает переговоры с Азербайджаном о поставках газа по “Набукко”.

Как сообщает AFP, об этом заявил сегодня в Баку комиссар ЕС по вопросам энергетики Андрис ПИБАЛГС.

“Для нас важно диверсифицировать поставки газа в Европу. Мы заинтересованы в поставках азербайджанского газа, и переговоры по этому вопросу продолжаются”, - сказал комиссар.

В Еврокомиссии, в частности, считают, что азербайджанский газ может стать одним из ключевых для заполнения газопровода “Набукко”, строительство которого планируется завершить в 2014 году, и который должен соединить страны Центральной Азии с Европой.

А.ПИБАЛГС отметил, что все политические вопросы относительно строительства “Набукко” решены, теперь остались лишь коммерческие.

Как сообщал УНИАН, 13 июля в Анкаре представители Турции, Австрии, Венгрии, Болгарии и Румынии подписали межправительственное соглашение о строительстве газопровода ”Набукко”. Проект предусматривает поставки природного газа из Каспийского бассейна в Европу в обход России.

Проект ”Набукко” оценивается в 7,9 млрд. дол. и предусматривает транспортировку природного газа в европейские страны через Азербайджан, Грузию, Турцию, Болгарию, Венгрию, Румынию и Австрию. Он станет продолжением уже построенного газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум, и рассчитан на ежегодную транспортировку 31 млрд. кубометров газа. На начальной стадии трубопроводом планируется перекачивать около 15 млрд. кубометров газа. На территории Турции будет проложено две трети газопровода - около 2 тысяч километров из 3,3 тысячи.

Начать строительство газопровода планируется в 2010 году, транспортировку газа по нему - в 2014-ом.