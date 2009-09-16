На NYMEХ нефть подорожала на 3%

Цены на нефть на мировых рынках во вторник, 15 сентября, продемонстрировали разнонаправленную динамику, повысившись в США на 3% на фоне роста розничных продаж и оптовых цен в США и незначительно понизившись в Великобритании.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil выросла на 2,07 доллара - до 70,93 доллара за баррель.

Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов понизилась на 0,09 доллара - до 67,35 доллара за баррель, передает Reuters.