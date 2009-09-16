Страны-члены ЕС до 2012 г. создадут минимальные запасы нефти

Совет министров по общим делам и внешним отношениям Европейского Союза обязал страны-члены ЕС до 2012 года создать минимальные запасы нефти.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было одобрено в ходе двухдневного заседания совета 14-15 сентября.

Согласно документу, страны-члены сообщества до 31 декабря 2012 года должны создать, а затем постоянно поддерживать запасы нефти, объемы которых равнялись бы количеству импортированных на протяжении 90 дней, или объемам внутреннего потребления на протяжении 61 дня (в зависимости от того, какой объем больше). При этом директивой предусмотрено, что треть этих запасов должна сохраняться как нефтепродукты.

Документ также обязывает страны-члены ЕС предоставлять Еврокомиссии ежемесячные данные относительно коммерческих запасов нефти, хранящихся на их территориях. На основе этой информации Еврокомиссия планирует обнародовать ежемесячно информацию об уровне коммерческих запасов нефти в ЕС.