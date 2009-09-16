Нафтогаз еще не обращался в Минфин по поводу реструктуризации долга

НАК «Нафтогаз Украины» еще не обращался в Минфин с окончательной информацией по реструктуризации долга.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам сегодня в Кабинете министров исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ.

По его мнению, ожидаемая реструктуризация долгов НАК «Нафтогаз Украины" улучшит рейтинги как Украины, так и самой компании.

"Я уверен в том, что реструктуризация долгов «Нафтогаза» приведет уже в этом году к улучшению рейтингов как Украины, так и «Нафтогаза», и, как следствие, возникнет дополнительная возможность выхода на инвестиционный рынок», - сказал И.УМАНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, НАК «Нафтогаз Украины», начиная с 14 сентября, проведет серию переговоров с кредиторами в рамках процесса реструктуризации двусторонних долговых обязательств, которые также включают евробонды, срок выплаты по которым - 30 сентября 2009 года.

Согласно сообщению пресс-службы НАК, компания "Нафтогаз" и ее советники в настоящее время согласовывают окончательные детали предложения по реструктуризации, которые будут приемлемыми как для госхолдинга, так и для его инвесторов.

Напомним, НАК «Нафтогаз Украины» назначил Группу по управлению обязательствами банка Credit Suisse менеджером дилера для осуществления запланированной реструктуризации евробондов на сумму 500 млн. долл., срок выплаты по которым – 30 сентября 2009 года, а также по вопросам урегулирования финансовых обязательств относительно двусторонних кредитов компании.

30 сентября истекает срок погашения еврооблигаций НАК «Нафтогаз Украины», выпущенных в 2004 году. Объем выпуска равен 500 млн. долл.