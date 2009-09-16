Эксперты: Цены на бензин снизятся
Взамен придет дефицит
Киев. 16 сентября. УНИАН. Цены на бензин будут снижаться, однако на рынке ощущается дефицит предложений.
Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал сегодня на пресс-конференции директор ООО «Консалтинговая група А-95» Сергей КУЮН.
«Начало сентября принесло довольно положительные прогнозы. Рынок показал обнадеживающую для потребителей динамику. В частности, мировой рынок пошел на спад, и уже неделю мы прожили со стабильным курсом гривни. Все это укрепляет прогноз, что цена в розничной сети будет снижаться», – отметил он.
В частности, по данным С.КУЮНА, после продолжительной паузы вчера внутренний оптовый рынок отреагировал на изменение внешних индикаторов. «Мы видим, что цены на оптовые партии снизились на 100-150 грн. на бензины А-95, А-92. Немножко скромнее динамика снижения по дизельному топливу – минус 30-100 грн. за тонну... Я думаю, что, учитывая те размеры снижения, которые уже есть, то есть порядка 15 копеек, это вопрос, по сути, уже решенный, то есть то, что уже предопределено оптовым рынком», – сказал эксперт.
Вместе с тем, по его данным, на рынке ощущается достаточно серьезный дефицит предложений. «Несмотря на то, что цены падают, реальных партий под этими ценами нет. То есть пока мы имеем дело с ценовыми индикативами, но купить по таким ценам сегодня достаточно проблематично. Речь идет о партиях, которые придут, поэтому ценовое реагирование может оказаться не таким быстрым, как бы хотелось. Если правительство удержит курс хотя бы в нынешних стабильных рамках, это позволит быстро наполнить рынок», – считает С.КУЮН.
По его мнению, рынок по-прежнему подвержен валютным рискам. «Сегодня во многих отраслях экономики негативные ожидания по валютному курсу отчасти закладываются в цены. Думаю, рынок нефтепродуктов не исключение. Поэтому есть опасения по поводу курса. А еще более важный фактор – это то, что ощущается достаточно серьезный дефицит на внутреннем рынке», – отметил эксперт.
Дефицит нефтепродуктов, по словам С.КУЮНА, связан с валютными колебаниями в августе – в начале сентября. В частности, по итогам августа наполнение рынка было хуже по бензинам на 27%, по дизельному топливу – до 10% по сравнению с прошлым годом. «Это связано с тем, что на фоне стабильного производства очень снизился импорт, так как импортер решил перестраховаться и во время валютных скачков отказаться от поставок, переждать», – считает он.
По данным эксперта, пониженные темпы наполнения рынка наблюдаются и в сентябре, кроме того, есть и другие неблагоприятные факторы. «В частности, один из крупнейших поставщиков бензина и дизельного топлива в Украину – Мозырский НПЗ (Беларусь) уже почти месяц находится на профилактическом ремонте, и рынок ощущает очень большую нехватку этих объемов. Кроме того, с 1 сентября введен мораторий на поставки нефтепродуктов из Казахстана. Эти объемы были не так велики, как хотелось бы, но у импортеров этого направления интерес просыпался. Однако правительство этой страны решило наполнить внутренний рынок», – отметил С.КУЮН.