Эксперты: Цены на бензин снизятся

Киев. 16 сентября. УНИАН. Цены на бензин будут снижаться, однако на рынке ощущается дефицит предложений.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал сегодня на пресс-конференции директор ООО «Консалтинговая група А-95» Сергей КУЮН.

«Начало сентября принесло довольно положительные прогнозы. Рынок показал обнадеживающую для потребителей динамику. В частности, мировой рынок пошел на спад, и уже неделю мы прожили со стабильным курсом гривни. Все это укрепляет прогноз, что цена в розничной сети будет снижаться», – отметил он.

В частности, по данным С.КУЮНА, после продолжительной паузы вчера внутренний оптовый рынок отреагировал на изменение внешних индикаторов. «Мы видим, что цены на оптовые партии снизились на 100-150 грн. на бензины А-95, А-92. Немножко скромнее динамика снижения по дизельному топливу – минус 30-100 грн. за тонну... Я думаю, что, учитывая те размеры снижения, которые уже есть, то есть порядка 15 копеек, это вопрос, по сути, уже решенный, то есть то, что уже предопределено оптовым рынком», – сказал эксперт.

Вместе с тем, по его данным, на рынке ощущается достаточно серьезный дефицит предложений. «Несмотря на то, что цены падают, реальных партий под этими ценами нет. То есть пока мы имеем дело с ценовыми индикативами, но купить по таким ценам сегодня достаточно проблематично. Речь идет о партиях, которые придут, поэтому ценовое реагирование может оказаться не таким быстрым, как бы хотелось. Если правительство удержит курс хотя бы в нынешних стабильных рамках, это позволит быстро наполнить рынок», – считает С.КУЮН.

По его мнению, рынок по-прежнему подвержен валютным рискам. «Сегодня во многих отраслях экономики негативные ожидания по валютному курсу отчасти закладываются в цены. Думаю, рынок нефтепродуктов не исключение. Поэтому есть опасения по поводу курса. А еще более важный фактор – это то, что ощущается достаточно серьезный дефицит на внутреннем рынке», – отметил эксперт.

Дефицит нефтепродуктов, по словам С.КУЮНА, связан с валютными колебаниями в августе – в начале сентября. В частности, по итогам августа наполнение рынка было хуже по бензинам на 27%, по дизельному топливу – до 10% по сравнению с прошлым годом. «Это связано с тем, что на фоне стабильного производства очень снизился импорт, так как импортер решил перестраховаться и во время валютных скачков отказаться от поставок, переждать», – считает он.

По данным эксперта, пониженные темпы наполнения рынка наблюдаются и в сентябре, кроме того, есть и другие неблагоприятные факторы. «В частности, один из крупнейших поставщиков бензина и дизельного топлива в Украину – Мозырский НПЗ (Беларусь) уже почти месяц находится на профилактическом ремонте, и рынок ощущает очень большую нехватку этих объемов. Кроме того, с 1 сентября введен мораторий на поставки нефтепродуктов из Казахстана. Эти объемы были не так велики, как хотелось бы, но у импортеров этого направления интерес просыпался. Однако правительство этой страны решило наполнить внутренний рынок», – отметил С.КУЮН.