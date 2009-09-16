Нет оснований для расторжения договора аренды теплосетей Киева

АК «Киевэнерго» не видит юридических оснований для досрочного расторжения договора аренды энергооборудования и теплосетей Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции председатель правления компании Эдуард СОКОЛОВСКИЙ.

По его словам, на сегодняшний день компания выполняет все условия договора аренды данного имущества. «Все условия договора компания «Киевэнерго» свято выполняет, а КГГА – не факт», – сказал Э.СОКОЛОВСКИЙ.

При этом он отметил, что все заявления чиновников КГГА о возможности досрочного расторжения договора аренды являются попыткой заблаговременно оправдать городские власти в случае обвинений в неподготовленности теплового хозяйства города к отопительному сезону.

Э.СОКОЛОВСКИЙ уточнил, что, согласно договорам аренды, компания арендует у города ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, тепловые сети, «Житлотеплоэнерго», а также завод «Энергия». Договора аренды на указанное имущество действуют до 2017 года.

При этом Э.СОКОЛОВСКИЙ добавил, что компания направляла КГГА свои предложения относительно нецелесообразности принятия проектов распоряжений мэрии о расторжении договора и создании нового предприятия «Киевтеплокоммунэнерго», однако до сегодняшнего дня никаких замечаний от городских властей на предложения компании не поступало.

Как сообщал УНИАН, в распоряжении КГГА №981 от 31 августа «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, установление и согласование тарифов на коммунальные услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей водой для населения» отмечается, что в случае невыполнения АК «Киевэнерго» взятых на себя обязательств по осуществлению функций производителя коммунальных услуг по централизованному отоплению и снабжению горячей воды столичные власти уже с 15 сентября начнут процедуру изъятия и передачи другому предприятию имущества территориальной общины Киева, находящегося во владении и пользовании энергокомпании.

Справка УНИАН. АЭК «Киевэнерго» (Киев) является крупнейшим производителем тепловой энергии и электроэнергии в Украине. Компания полностью обеспечивает потребности Киева в электрической и на 70% – в тепловой энергии.