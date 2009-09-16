Nord Stream может пройти через экономическую зону Дании

Строящийся экспортный газопровод "Северный поток" (Nord Stream) может пройти через эксклюзивную экономическую зону: этот вопрос в ходе телефонного разговора в среду затронули премьеры РФ и Дании Владимир Путин и Ларс Лекке Расмуссен, сообщает РИА Новости..

"В ходе беседы премьер-министры обсудили вопрос о возможном прохождении "Северного потока" через эксклюзивную экономическую зона Дании", - сообщил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Изначально, когда проект еще назывался Северо-европейским газопроводом, планировалось, что его конечная точка будет располагаться в Великобритании. Однако впоследствии параметры проекта были пересмотрены: он был переименован в "Северный поток", а конечной точкой стала Германия (Грайфсвальд).