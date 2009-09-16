Кабмин поручил пресечь спекуляции на рынке топлива

Кабинет министров Украины поручил Антимонопольному комитету (АМКУ), Государственной налоговой администрации (ГНАУ) совместно с Министерством топлива и энергетики и Министерством экономики разработать и принять меры по недопущению злоупотреблений и спекуляции на внутреннем рынке топлива.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ.

Он подчеркнул, что доклад по результатам принятия этих мер вышеупомянутые ведомства должны представить уже на следующее заседание правительства.

Как сообщал УНИАН, в настоящее время на рынке нефтепродуктов ощущается достаточно серьезный дефицит предложений.

По словам директора ООО «Консалтинговая група А-95» Сергея КУЮНА, дефицит нефтепродуктов связан с валютными колебаниями в августе – начале сентября. В частности, по итогам августа наполнение рынка было хуже по бензинам на 27%, по дизельному топливу – до 10% по сравнению с прошлым годом.