Минэкономики предлагает ввести госрегулирование цен на бензин

Министерство экономики в целях борьбы со спекуляцией и необоснованным завышением цен на нефтепродукты на внутреннем рынке Украины предлагает ввести государственное регулирование цен на дизельное топливо и бензин.

Об этом в комментарии УНИАН заявил министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН.

«Министерство экономики предлагает установить режим государственного регулирования цен на отдельные виды нефтепродуктов», - сказал Б.ДАНИЛИШИН.

При этом он отметил, что соответствующее постановление может быть вынесено на рассмотрение правительства уже не следующем заседании.

Министр также сообщил, что на сегодняшний день, по имеющимся в Министерстве данным, из проверенных на предмет установления цен 132 субъектов хозяйствования, работающих на розничном рынке нефтепродуктов, почти у 120 были выявлены безосновательные завышения розничных цен на бензин и дизельное топливо. Кроме того, многие из хозяйствующих субъектов просто отказывались давать разрешение на проверку, мотивируя это тем, что на сегодняшний день государственное регулирование цен на нефтепродукты в Украине не введено.

Как сообщал УНИАН, и.о. главы Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Александр МЕЛЬНИЧЕНКО 11 августа направил первому вице-премьер-министру Александру ТУРЧИНОВУ письмо с просьбой создать рабочую группу, которая будет мониторить и контролировать цены на бензин.