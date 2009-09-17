Дубина и Миллер разобрались с оплатой поставок газа

Дубина в Москве обсудил с Миллером вопрос оплаты за текущие поставки газа

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА в Москве обсудил с председателем правления ОАО «Газпром» Алексеем МИЛЛЕРОМ вопрос оплаты за текущие поставки газа.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении информации российской газовой компании.

«На встрече обсуждались текущие вопросы, связанные с работой по долгосрочным контрактам на поставку и транзит газа. В ходе переговоров обсуждался вопрос оплаты газа по текущим поставкам», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября с. г. А.МИЛЛЕР констатировал выполнение Украиной газовых контрактов. Глава "Газпрома" добавил, что риски в отношениях с Украиной носят политический характер, связанный, в том числе, с тем, что в середине января в стране состоятся президентские выборы. При этом А.МИЛЛЕР предположил, что проблем с оплатой Украиной поставок российского газа не будет до декабря включительно. По его словам, на это позволяют рассчитывать имеющиеся у НАК "Нафтогаз Украины" финансовые ресурсы. "Насколько мы знаем, такая схема и объем финансирования у НАК "Нафтогаз Украины" позволяют оплачивать до конца года", - сказал А.МИЛЛЕР.

Справка УНИАН. 19 января 2009 г. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали долгосрочный контракт на поставку российского газа украинским потребителям с 2009 по 2019 год включительно.

В соответствии с контрактом, цена на газ на 2009 год рассчитывается по европейской формуле цены с понижающим коэффициентом 0,8 (базовая цена – 450 долл. за 1000 куб. м). Таким образом, в 1-м квартале 2009 года цена на газ для Украины составляла 360 долл. за 1000 куб. м. Цена изменяется по формуле ежеквартально.

С 1 января 2010 года «Газпром» станет продавать газ Украине по рыночной европейской цене без скидок.

С начала года Украина вовремя и в полном объеме рассчитывалась с РФ за газ.