Нефть на NYMEХ снова подорожала

На нью-йоркской бирже NYMEХ стоимость октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть выросла на 1,58 долл.

Таким образом, цена нефти составила 72,51 долл. за баррель, передает Bloomberg.

Как сообщал УНИАН, цены на нефть на мировых рынках во вторник, 15 сентября, продемонстрировали разнонаправленную динамику, повысившись в США на 3% на фоне роста розничных продаж и оптовых цен в США и незначительно понизившись в Великобритании.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil выросла на 2,07 доллара - до 70,93 доллара за баррель.

Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов понизилась на 0,09 доллара - до 67,35 доллара за баррель.