В Украине 86% котельных должны работать на возобновляемых источниках энергии и с использованием специальных технологий сжигания угля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО после ознакомления с работой цеха по переработке древесины в Поташнянском лесничестве Житомирской области.

«Или уголь, или древесина, или брикеты из соломы, или пелетты из древесины – сразу в три раза дешевле тепло для страны», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она подчеркнула, что на сегодняшний день большинство котельных работает с использованием природного газа, а потенциал в переходе на возобновляемые источники энергии не используется.

«В Украине есть технологии, есть абсолютно все производство оборудования для таких котельных. В Украине все для этого есть, просто ума 18 лет не хватало, и поэтому использовали все больше газа для отопления и совсем не использовали наши украинские возможности по производству тепла и электроэнергии», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.