НКРЭ снизила "Нафтогазу" лицензионные поставки на 6,3%

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики снизила НАК «Нафтогаз Украины» лицензионный объем поставки газа по нерегулируемому тарифу на 6,25% или 360 млн. куб. м в год - до 5,4 млрд. куб. м в год.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение комиссия приняла на своем сегодняшнем заседании.

Коррекция лицензионных объемов инициирована самим НАКом в связи с просьбой госхолдинга выдать своей дочерней компании «Укравтогаз» лицензию на поставку газа по нерегулируемому тарифу с ежегодным объемом 360 млн. куб. м.

На этом же заседании НКРЭ решила выдать «Укравтогаз» соответствующую лицензию.

«Укравтогаз» планирует поставлять газ на собственные автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС).

Как сообщал УНИАН, в январе 2008 года НКРЭ выдала "Нафтогазу" лицензию на поставку природного газа по нерегулируемому тарифу в объеме 5,76 млрд. куб. м в год сроком на 5 лет.

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК «Нафтогаз Украины» занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.