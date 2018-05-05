Туркменский газ - только в российском “коктейле” и с новым РосУкрЭнерго?..

Украина крайне заинтересована в диверсификации поставок природного газа, об этом наши политики говорят уже много лет. Наиболее реальной альтернативой российскому “Газпрому” в этом вопросе всегда был туркменский газ, и до 2006 года Украина его покупала. Ежегодный объем поставок газа из Туркменистана составлял едва ли не половину потребляемого Украиной голубого топлива (около 40 млрд. куб. м). В газотранспортной системе России относительно дешевый туркменский газ смешивался с дорогим российским, что на границе Украины давало нам некоторый выигрыш в цене. Этот факт не давал покоя “Газпрому”, который прилагал максимум усилий для того, чтобы стать единственным покупателем и реэкспортером туркменского газа, кроме того, и сами туркмены решили существенно поднять цену на свой газ. В результате, начиная с 2006 года, Украина перестала платить за газ напрямую Туркмении, но осталась потребителем среднеазиатского газа, получая его уже исключительно через “Газпром”.

Визит Президента Украины Виктора Ющенко в Туркменистан, по официальной версии, был, в первую очередь, посвящен возобновлению прямых поставок туркменского газа в Украину. Однако, скорее всего, работать напрямую с Туркменией нам так и не удастся. Наиболее реалистичным вариантом видится реанимация структуры по типу “РосУкрЭнерго”, но теперь еще и с приставкой “Туркмен”, и возобновление поставок туркменского газа в Украину опять-таки в смеси с российским.

Блеф в игре с “Газпромом”

После прочтения официальных сообщений о ходе визита украинского Президента в Туркменистан вполне может сложиться впечатление, что говорить о газе, если и собирался, то только Виктор Ющенко, тогда как его туркменский коллега изначально не планировал никаких конкретных договоренностей. Это особенно удивительно на фоне того, что инициатива о проведении переговоров на газовую тематику исходила именно от туркменской стороны. Но как бы то ни было, согласно официальной информации, в Туркменистане Ющенко открывал мосты, возлагал цветы, создавал межгосударственные комиссии и договаривался об открытии авиарейсов между двумя странами, но о газе ни слова. С учетом того, что поверить в столь открытую дезинформацию о главной цели визита главы нашего государства трудно, остается предположить, что переговоры о поставках газа с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым все же состоялись, но носили видимо сугубо конфиденциальный характер.

Тут следует напомнить о недавнем конфликте, который разгорелся между туркменским руководством и «Газпромом». 9 апреля т.г. на газопроводе, который связывает Туркменистан и Россию, произошла серьезная авария, в ней Ашхабад обвинил Газпром. Согласно туркменской версии, российский монополист несвоевременно сообщил о резком сокращении объемов отбираемого топлива, что и привело к скачку давления в трубе и последующему взрыву. В результате «Туркменгаз» был вынужден приостановить добычу газа на 195 скважинах. Убытки Туркменистана составляют около 1 млрд. долл. ежемесячно, так что причин для обиды на Россию у него предостаточно. При этом следует учитывать, что, несмотря на 25-летний договор, согласно которому «Газпром» обязался ежегодно выкупать 70-80 млрд. куб. м. туркменского газа, с началом кризиса россияне планомерно снижали объемы закупок, а после аварии ситуация с выполнением условий договора и вовсе зависла в воздухе. Совершенно ясно, что Гурбангулы Бердымухамедов крайне заинтересован в возобновлении импорта туркменского газа в Россию, которая, с одной стороны, является единственным каналом для поставок туркменского газа в Европу, а с другой - только «Газпром» был в состоянии обеспечить стабильные продажи «Туркменгазу». Украина же если и согласится покупать туркменский газ, то в весьма ограниченных объемах, которые не превысят 20-25 млрд. куб. м. ежегодно. Так что, инициируя переговоры с Президентом Украины, туркменский лидер руководствовался, в первую очередь, желанием надавить на «Газпром», показав ему, что он может потерять контроль над «Туркменгазом».

В то же время, все заинтересованные стороны прекрасно понимают, что, разыгрывая украинскую карту, Туркменистан блефует. Совсем недавно «Нафтогаз» официально обратился к «Газпрому» с предложением сократить объем импорта газа в 2010 году с оговоренных в контракте 52 млрд. кубометров до 34 млрд. куб. м. И как в эти объемы впишется туркменский газ, абсолютно непонятно. С началом кризиса потребности украинской промышленности в газе сократились едва ли не на треть и продолжают падать. Россияне же будут жестко отстаивать каждый миллиард кубометров, который Украина обязалась купить. Если до сих пор «Газпром» закрывал глаза на ежемесячный недобор газа Украиной, то в случае подписания украинско-туркменского контракта на поставки газа, он мгновенно отреагирует, потребовав от Украины выплаты штрафов за нарушение договора. Хуже того, если Туркмения добьется от «Газпрома» возобновления поставок своего газа в полном объеме, последнему ничего не останется, как опять применить по отношению к Украине штрафные санкции за недобор. Иначе россияне останутся наедине с уже недешевым туркменским газом.

Газовый обмен – мосты и туннели не предлагать

Накануне визита Ющенко в Туркменистан в прессе появилась масса ретроспективных материалов, в которых приводилась история украинско-туркменских газовых взаимоотношений с конца 1990-х (правда, российские СМИ излагали и свою версию визита - якобы проблема в каких-то строительных разборках). Нам напомнили о том, что был период, когда Украина рассчитывалась за туркменский газ по бартеру. В частности, украинские госкомпании «Интербудмонтаж», «Укртрансбуд» и контролируемая ИСД компания «УкрАзиаБуд», начиная с 1999 года, строили по заказу правительства Туркменистана мост через реку Амударья и тоннель в Ашхабаде. Рассчитывался за это Туркменистан газом. Однако украинские строители сорвали сроки сдачи объектов в эксплуатацию, чем вызвали законное недовольство местных властей. В 2008 году в Туркменистан для улаживания проблемы ездил совладелец ИСД и близкий к Виктору Ющенко бизнесмен Сергей Тарута. Но после того, как 16 сентября Виктор Ющенко принял участие в торжественном открытии моста через Амударью и закладке фундамента еще одного моста через эту реку, конфликт можно считать исчерпанным. Хотя Туркменистан и подписал с украинскими строителями контракт на строительство еще одного моста, рассчитывать на бартер вряд ли приходится, времена натурального обмена с использованием непрозрачных схем прошли. За свой газ туркмены хотят живые деньги.

Реинкарнация “РосУкрЭнерго”

Все время существования “РосУкрЭнерго” в роли посредника между “Газпромом” и “Нафтогазом” в адрес этой компании изливался поток критики. Заявлялось, что только присутствие РУЭ в схеме поставок российского газа делает его таким дорогим для украинского потребителя. Затем следовали намеки на темные финансовые схемы, в которых замешана «РосУкрЭнерго», и наезды на ее совладельца Дмитрия Фирташа, к которому у Юлии Тимошенко практически личная неприязнь. Но разговоры разговорами, а реально выдавить РУЭ из газовой сферы удалось лишь после того, как на это согласилась российская сторона. Причина была сугубо прагматична – пока туркменский газ продавался хорошо, для его реализации Украине и европейским странам “Газпрому” нужен был посредник в лице “РосУкрЭнерго”. Но как только ситуация изменилась и с началом кризиса потребление газа в Европе стало катастрофически падать, “Газпром” перестал быть заинтересован в посреднических услугах и с легкостью отдал РУЭ на расправу украинскому премьеру. Но сегодня Украине может снова понадобиться посредник, аналогичный этой компании.

Как отметил директор энергетических программ центра «Номос» Михаил Гончар, переговоры о возможности возобновления прямых поставок туркменского газа в Украину - это, в первую очередь, игра Туркменистана, направленная на принуждение “Газпрома” возобновить покупки туркменского газа, прерванные 9 апреля этого года. “На это указывает тот факт, что украинская сторона не проявляла никакой активности на протяжении прошедших пяти месяцев, а разговоры о возможности возобновления прямых отношений с Туркменистаном начались только в сентябре. Такая пассивность Украины доказывает, что активная роль принадлежала Туркменистану”, - добавил эксперт.

Вместе с тем, по его мнению, интересы Украины и Туркменистана сегодня во многом совпадают, именно поэтому Украина откликнулась на предложение Ашхабада провести встречу на высшем уровне. “Что касается отсутствия информации о переговорах по газовой тематике, то не факт, что такую информацию вообще следует обнародовать. Кроме того, прямые взаимоотношения в газовой сфере между Украиной и Туркменистаном всегда будут предполагать присутствие третьего участника – России, так как обойти российскую газотранспортную систему невозможно”, - подчеркивает Михаил Гончар. Он убежден, что “одномоментно, за один раунд переговоров придти к какому-то конкретному результату невозможно. Подписанию контракта о прямых поставках туркменского газа будут предшествовать еще многие раунды переговоров в различных форматах”, - отметил М.Гончар и добавил: “Так что ожидание чуда от визита Ющенко в Туркменистан было абсолютно неоправданным. Проблема поставок газа из Туркменистана в Украину имеет не только политическую составляющую, но и глубинные экономические проблемы”.

По его словам, у россиян есть определенная заинтересованность в сохранении импорта туркменского газа. “Для “Газпрома” крайне важно держать туркменский газ под контролем. Если же это не состоится, то будет потерен контроль над Средней Азией. В этой связи “Газпром” может оказаться более уступчивым в переговорах с Туркменистаном и Украиной, однако предложит модернизированную схему по типу “РосУкрЭнерго”. Такая схема будет предполагать резкое снижение цены на газ Туркменистаном, тогда перепродажа туркменского газа снова станет выгодной на европейских рынках, включая и украинский”, - уточнил эксперт.

Что касается цены туркменского газа для Украины, то она, по мнению М.Гончара, вряд ли будет близка к 100 долларам за 1 тысячу кубометров, как об этом заявляли отдельные политики. “В том, что Туркменистан значительно поднял цены на свой газ, в первую очередь, заслуга самого “Газпрома”, который, стараясь создать максимальные проблемы для Украины в газовой сфере, постоянно подстегивал Туркменистан к повышению цен. В России считали, что рост цен на нефть и газ будет постоянным, но когда в 2008 году тенденция изменилась, оказалось, что “Газпром” не в состояние реализовать весь объем туркменского газа по относительно высокой цене. Но сегодня уже Туркменистан не пойдет на резкое снижение цен на свой газ”, - убежден эксперт.

Он считает, что позиция туркменской стороны, которая будет отстаивать выгодную для себя цену, выглядит в этом споре более прочной, чем российская. “Туркменистан однажды уже выстоял в газовом конфликте с РФ. В 2000-2001 годах “Газпром” прекращал импорт туркменского газа, добиваясь снижения его цены, но уже через полгода не Туркменбаши приезжал в Москву, а Рем Вяхирев – бывший глава “Газпрома” приезжал в Ашхабад извиняться. Поэтому, несмотря на экономические потери, которые несет Туркменистан с 9 апреля, он готов бороться за свою позицию в споре с Россией. Самая главная проблема заключается в том, смогут ли все заинтересованные стороны сбалансировать свои аппетиты в случае начала переговоров о создании “РосУкрЭнерго-2”, - отметил М.Гончар.

Он еще раз подчеркнул, что переговоры с Туркменистаном относительно поставок газа в Украину будут продолжаться в различных форматах и вовсе не обязательно, что общественность в Украине будет информирована об их ходе.

P.S. Конечно, в какой-то степени и рядовому украинцу интересны тонкости газовой политики, но, в первую очередь, ему интересно, сколько будет стоить газ. Особенно важным этот вопрос стал после того, как 1 сентября Кабмин попытался поднять цены на голубое топливо для населения на 20%. Тогда это не удалось, помешала оппозиция, да собственно и само правительство не очень хотело нервировать электорат накануне выборов. Но требования МВФ относительно приведения цены газа на внутриукраинском рынке в соответствие с рыночнообоснованными остаются, если их не выполнить, то на дальнейшее кредитование со стороны Фонда Украина может не рассчитывать. Одним словом, в 2010 году газ для украинцев дорожать будет, а вот на сколько, зависит как раз от его рыночной стоимости. Удастся сторговаться с Туркменией и договориться с россиянами - подорожание будет не столь болезненным. Ради такого случая мы и на “РосУкрТуркменЭнерго” согласимся. А иначе к 20-процентному повышению цены, запланированному на этот год, и тем 20%, на которые МВФ требует повышать стоимость газа для населения Украины каждый квартал следующего года, добавится еще и ее, так сказать, естественный рост. Ведь следует помнить - в первом квартале следующего года цена газа вырастет вслед за стоимостью нефти, которая снова поднимается. Таковы принципы ценообразования “Газпрома” - цена на газ реагирует на стоимость нефти с разницей в полгода. В результате, рядовой украинский потребитель газа может по итогам следующего года получить цену едва ли не в два с половиной раза выше нынешней – вместо 600 грн. за 1 тыс. кубометров, как минимум, 1500 грн. за тот же объем. Так что будем ждать результатов от продолжения украинско-туркменских переговоров или ссориться с МВФ…

Антон Лосев (УНИАН)