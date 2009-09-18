ОАО «Днестровская ГАЭС» будет ликвидировано

Акционеры ОАО «Днестровская гидроаккумулирующая станция» на внеочередном собрании 16 сентября приняли решение о ликвидации общества.

Об этом АО сообщило в системе раскрытия информации Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР).

Согласно сообщению, за принятие решения о ликвидации компании проголосовали 99,98% акционеров компании, «против» - 0,02%.

Как отмечается в сообщении эмитена, причиной принятия решения о ликвидации стала передача имущественного комплекса Днестровской ГАЭС на баланс ОАО «Укргидроэнерго» в соответствии с распоряжением Кабмина от 10 декабря 2008 года №1595.

В сообщении также отмечается, что на момент ликвидации кредиторская задолженность АО составляет 1,142 млн. грн. Компания имеет долговые обязательства перед 36 кредиторам.

Справка УНИАН. Во исполнение распоряжения Кабинета министров Украины «О передаче государственного имущества на баланс ОАО “Укргидроэнерго” от 10 декабря 2008 №1595-р Минтопэнерго утвердило состав Комиссии по приемке-передаче имущества Днестровской ГАЭС во главе с первым заместителем министра Олегом БУГАЁВЫМ. 27 января 2009 года Комиссия составила акт приемки-передачи государственного имущества в составе 93 объектов.

Днестровская ГАЭС, одна из крупнейших в мире гидроаккумулирующих электростанций, строится в Черновицкой области на реке Днестр. Строительство станции начато в 1983 году. Согласно проекту, установленная электрическая мощность ДГАЭС (7 насосов-турбин) в генерирующем режиме составит 2268 МВт, в насосном режиме - 2947 МВт. Проект станции предусматривает установление семи однотипных гидроагрегатов. Общая сметная стоимость строительства составляет 5,8 млрд. грн.

Заказчиком строительства Днестровской ГАЭС является ОАО «Укргидроэнерго», главным подрядчиком - ООО «Энергопром».