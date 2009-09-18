«Газ Украины» призывает ТКЭ срочно погасить долги

«Газ Украины», дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины», призывает предприятия коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) срочно погасить задолженность за природный газ, потребленный с начала отопительного сезона 2008-2009 гг.

Об этом сказано в пресс-релизе компании, распространенном 18 сентября.

Сообщается, что с 1 октября 2008 г. ТКЭ накопили долг перед ДК «Газ Украины» в размере свыше 2,91 млрд. грн., уровень оплаты составил 67%.

При этом, наибольшую задолженность перед компанией сформировали предприятия теплокоммунэнерго Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Одесской и Львовской областей.

«Газ Украины» также указывает на значительную задолженность за природный газ АК «Киевэнерго», превышающую 661 млн. грн. при уровне оплаты в 2009 году 57%.

Среди региональных предприятий ТКЭ, чья задолженность превышает 100 млн. грн., компания отмечает «Донецкгортеплосети», коммунальное предприятие «Теплоснабжение города Одессы», Запорожский концерн «Городские тепловые сети», «Донецктеплокоммуненерго», «Харьковские тепловые сети», «Криворожтеплосеть», «Криворожскую ТЭЦ», ЗАО «ТЭЦ-3» (г. Харьков).

Отмечается также, что большое число теплокоммунэнерго до сих пор не воспользовались возможностью уменьшить задолженность путем оформления и проведения взаиморасчетов по компенсации разницы в тарифах в рамках постановления Кабинета министров Украины от 5 марта т.г. №193. В настоящее время, по данным компании, не проведены протоколы взаиморасчетов на сумму более 254,9 млн. грн. Кроме того, свыше 288,12 млн. грн. составляет остаток непроведенных протоколов в АК «Киевэнерго».

По данным «Газа Украины», в связи с бездеятельностью местных властей и руководителей соответствующих предприятий ТКЭ, начало нового отопительного сезона находится под угрозой в Донецке, Одессе, Запорожье, Харькове, Кривом Роге, Ивано-Франковске, Кировограде, Луцке, Ужгороде, Мукачеве и других городах.

Компания обращает внимание местных властей и предприятий ТКЭ на необходимость срочно провести расчеты за текущее потребление и погасить задолженность за природный газ.

Компания в очередной раз отмечает, что погашение предприятиями ТКЭ задолженности за газ, потребленный с 1 октября 2008 г., является важным условием подготовки к новому отопительному сезону 2009-2010 гг.