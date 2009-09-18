Эксперт: бензин будет дорожать

Спрос на нефтепродукты будет падать, предсказывает эксперт, но в Украине цены могут продолжить расти, чтитает эксперт, передает Дело.

Рисковые составляющие в ценах на нефтепродукты на отечественном рынке выше, чем на мировом рынке, следовательно, даже если в мире будут тенденции к их снижению, в Украине тренды останутся повышающими. Такой прогноз высказал директор Научно-технического центра "Психея" Сергей Сапегин.

"По экономике цена на нефтепродукты должна быть ниже - и мировая, и украинская, но ее рисковые составляющие ведут к тому, что цена высокая", - сказал он.

По словам эксперта, рисковая составляющая, связанная с колебаниями цен на нефть на мировых рынках, сегодня занимает в цене значительную долю.

"В течение уже многих недель мы наблюдаем состояние мирового рынка на уровне в среднем 70 долл./барр., плюс-минус 5 долл., но это равновесие достаточно неустойчивое, что и является фактором риска, причем как в одну, так и другую сторону", - отметил он.

Рисковой позицией, по словам Сапегина, является и уровень соотношения гривни к доллару, что также закладывается в стоимость нефтепродуктов.

При этом он напомнил, что в настоящее время разница в ценах на нефтепродукты в разных регионах Украины достигает 50-70 копеек, что составляет 10% от цены.

Говоря о тенденциях на рынке, он спрогнозировал, что спрос на нефтепродукты будет падать и в дальнейшем. "Ситуация остается достаточно удручающей как на мировом рынке, так и у нас", - отметил он.

Эксперт также подчеркнул, что последние подорожания нефти на мировых рынках в основном связаны с большими эмиссиями в поддержку экономик.

"Но это то же самое, что тушить пожар деньгами. Да, мы получили временное ослабление рецессии, но что будеть дальше, какие будут следующие витки, насколько они будут глубокими, пока оптимистичных прогнозов нет", - сказал он.

Комментируя предложение Минэкономики ввести госрегулирование цен на дизтопливо и бензин для противодействия спекуляциям и необоснованным завышениям цен на нефтепродукты на внутреннем рынке Украины, эксперт отметил, что таким образом будет уничтожена конкуренция на рынке, и "это закономерно, после того как на протяжении четырех лет цена согласовывалась по формуле".

"Этот шаг будет выглядеть логично, поскольку четыре года рынок разрушался", - отметил он.

Сапегин также напомнил, что экономические расчеты отечественного рынка нефтепродуктов несовершенны, и существует большая вероятность того, что регуляторные уровни цен будут не совпадать с мировой конъюктурой. "Есть фактор времени, ведь конъюнктура мирового рынка меняется очень быстро. Либо мы должны будем учитывать эту волатильность, и она будет проецироваться на украинский рынок, либо мы должны будем закрыть на нее глаза, но тогда возникают риски с поставками топлива в Украину", - сказал он.

Также Сапегин отметил тот факт, что система контроля качества нефтепродуктов со стороны государства остается очень слабой. "Непонятно, как учитывать отличие в качестве нефтепродуктов, которые есть вокруг Украины, и которые продаются у нас", - подчеркнул он.

В связи с этим эксперт выразил опасение, что в результате всех этих неблагоприятных факторов Украина придет к достаточно серьезному кризису, связанному с ресурсным обеспечением рынка.