Рынок бензина: на смену подорожанию придет дефицит…

В середине сентября цена бензина, которая не давала спать спокойно «пересичному» украинцу, немного пошла на попятную. И это после того, как в течение лета топливо постоянно дорожало. Первая половина августа отметилась очередным скачком - цены на украинских АЗС достигли уровня 8,50-8,85 грн./л. По мнению экспертов, это было связано с ситуацией на мировом рынке, валютными качелями, а также ростом стоимости топлива у украинских производителей. К примеру, в июле отпускные цены на бензин А-95 на Кременчугском и Лисичанском НПЗ выросли на 11%, до 8,5 тыс. грн./т. вследствие чего эта марка бензина в течение первой половины августа подорожала на 7%.

Подорожание сменит дефицит...

Но вот наступило долгожданное «затишье». Эксперты связывают ценовой штиль с рядом факторов. Как отметил директор ООО «Консалтинговая група А-95» Сергей Куюн, «начало сентября принесло довольно положительные прогнозы. Рынок показал обнадеживающую для потребителей динамику. В частности, мировой рынок пошел на спад. «Мы видим, что цены на оптовые партии снизились на 100-150 грн. на бензины А-95, А-92. Немножко скромнее динамика снижения по дизельному топливу – минус 30-100 грн. за тонну... Я думаю, что, учитывая те размеры снижения, которые уже есть, то есть, порядка 15 копеек, это вопрос, по сути, уже решенный, т.е. то, что уже предопределено оптовым рынком», – сказал эксперт.

Вместе с тем, по его словам, на рынке ощущается достаточно серьезный дефицит предложений. «Несмотря на то, что цены падают, реальных партий под этими ценами нет. То есть, пока мы имеем дело с ценовыми индикативами, но купить по таким ценам сегодня достаточно проблематично. Речь идет о партиях, которые придут, поэтому ценовое реагирование может оказаться не таким быстрым, как бы хотелось. Если правительство удержит курс хотя бы в нынешних стабильных рамках, это позволит быстро наполнить рынок», – считает С.Куюн.

При этом эксперт подчеркивает, что рынок по-прежнему подвержен валютным рискам. «Сегодня во многих отраслях экономики негативные ожидания по валютному курсу отчасти закладываются в цены. Думаю, рынок нефтепродуктов не исключение. Поэтому есть опасения по поводу курса. А еще более важный фактор – это то, что ощущается достаточно серьезный дефицит на внутреннем рынке», – отметил эксперт.

Дефицит нефтепродуктов, по словам С.Куюна, связан с валютными колебаниями в августе – в начале сентября. В частности, по итогам августа наполнение рынка было хуже по бензинам на 27%, по дизельному топливу – до 10% по сравнению с прошлым годом. «Это связано с тем, что на фоне стабильного производства очень снизился импорт, так как импортер решил перестраховаться и во время валютных скачков отказаться от поставок, переждать», – считает эксперт.

При этом он отмечает, что пониженные темпы наполнения рынка наблюдаются и в сентябре, кроме того, есть и другие неблагоприятные факторы. «В частности, один из крупнейших поставщиков бензина и дизельного топлива в Украину – Мозырский НПЗ (Беларусь) уже почти месяц находится на профилактическом ремонте, и рынок ощущает очень большую нехватку этих объемов. Кроме того, с 1 сентября введен мораторий на поставки нефтепродуктов из Казахстана. Эти объемы были не так велики, как хотелось бы, но у импортеров этого направления интерес просыпался. Однако правительство этой страны решило наполнить внутренний рынок», – пояснил С.Куюн.

Получается, бензин дорожать не будет, но рынок впадет в другую крайность – дефицит. При чем цифры подтверждают мнение эксперта. По данным Госкомстата, украинские нефтеперерабатывающие заводы за шесть месяцев сократили производство бензина на 7,5%, до 1838,8 тыс. тонн. Между тем, производство дизельного топлива выросло на 0,4% - до 2030,8 тыс. тонн. В целом, поставки нефти и газового конденсата на украинские нефтеперерабатывающие заводы в январе-августе сократились на 6,1%, до 6 млн. 20,4 тыс. тонн.

Госрегулирование поможет?

Справедливости ради нужно упомянуть не только о тенденциях мирового рынка, но и о действиях властей. Они не остались в стороне. Так, 16 сентября Кабмин поручил Антимонопольному комитету, Государственной налоговой администрации (ГНАУ) совместно с Министерством топлива и энергетики и Министерством экономики разработать и принять меры по недопущению злоупотреблений и спекуляции на внутреннем рынке топлива.

По словам первого вице-премьер-министра Александр Турчинова, доклад по результатам принятия этих мер вышеупомянутые ведомства должны представить уже на следующем заседании правительства, 23 сентября.

У Минэкономики уже есть предложение - ввести госрегулирование цен на дизельное топливо и бензин. Как отметил министр экономики Богдан Данилишин, соответствующее постановление могут рассмотреть тоже 23 сентября.

Министр подчеркивает, что на сегодняшний день, по имеющимся в ведомстве данным, из проверенных на предмет установления цен 132 субъектов хозяйствования, работающих на розничном рынке нефтепродуктов, почти у 120 были выявлены безосновательные завышения розничных цен на бензин и дизельное топливо. Кроме того, многие из них просто отказывались давать разрешение на проверку, мотивируя это тем, что на сегодняшний день государственное регулирование цен на нефтепродукты в Украине не введено. Стоит также вспомнить открытие АМК дел в отношении нефтетрейдеров за антиконкурентные согласованные действия в ряде областей.

То есть, контроль ужесточается и угроза «ручного тормоза» есть. Те более, что это нашим трейдерам не в новинку. Эксперимент прошел в 2005 году. Вскоре после этого многие автозаправочные станции перестали и вовсе реализовывать топливо. С учетом опыта участники рынка выступают категорически против таких мер. По их мнению, на данный момент цены формируются объективно - исходя из стоимости нефти и нефтепродуктов на мировых рынках, а также на фоне не утихающей девальвации гривни. Некоторые из них утверждают, что введение госрегулирования противоречит требованиям ВТО.

Кстати, стоит отметить, что во всем мире антимонопольное регулирование является альтернативой государственному.

А пока власти и трейдеры решают, что делать с ценами, нам придется искать самим выход из создавшегося положения. Можно воспользоваться опытом Европы. Например, жители Германии постепенно отказываются от личных автомобилей и переходят к использованию более экологически чистых средств передвижения (автобус, железная дорога и велосипед), также они организуют компашки для совместного использования авто для поездок на работу или в служебных целях.

Стоит позавидовать немцам относительно общественного транспорта. Когда вспоминаешь наш, мурашки идут по спине. Увы, условия в украинских маршрутках далеко не европейские. Да оно и понятно - по данным Министерства транспорта, ежегодно на общественный транспорт в Германии выделяется 7,5 млрд евро, из них 110 млн. уходят на улучшение условий передвижения на велосипедах!

А нам остается дождаться 23 сентября, когда Кабмин будет разбираться с бензином, и, собственно, выбирать – ехать к заправке, или идти на остановку…

Оксана Павловская (УНИАН)