Мировые цены на нефть понизились

Цены на нефть на мировых рынках в пятницу, 18 сентября, понизились на фоне повышения курса доллара, сообщило РИА Новости cо ссылкой на агентство Рейтер.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil упала на 0,43 доллара - до 72,04 доллара за баррель.

Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (Inter Continental Exchange Futures) по итогам торгов понизилась на 0,23 доллара - до 71,32 доллара за баррель.