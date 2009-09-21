Мировые цены на нефть в пятницу снизились

Фьючерсы на нефть в пятницу завершили торги с небольшим понижением, ориентируясь на поведение доллара, который укрепился после наблюдавшейся в последнее время слабости, сообщает Bin.com.ua..

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже /New York Mercantile Exchange, NYMEX/ котировки октябрьских фьючерсов на легкую малосернистую нефть снизились на 43 цента до 72,04 доллара за баррель. На ICE фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 23 цента, или на 0,3 проц, до 71,32 доллара за баррель.

За неделю нефтяные фьючерсы на NYMEX выросли в цене на 4 проц, или на 2,75 доллара за баррель, и оказались в верхней части двухмесячного диапазона 65-75 доллара за баррель.

В течение последних недель нефтяной рынок испытывал на себе разнонаправленное давление. В частности, повышательное давление на цену нефти оказывало ослабление доллара США и рост котировок акций, который был воспринят как предвестник восстановления мировой экономики, сулящего рост спроса на нефть. Доллар недавно опустился против евро до самых низких уровней текущего года, и инвесторы стали покупать сырьевые товары в качестве активов-убежищ.

Тем не менее, в связи со слабостью экономики спрос на нефть остается низким, что способствует роста запасов. В этих условиях рост цен на нефть неоднократно выдыхался.