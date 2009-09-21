Украина сократила экспорт электроэнергии на 58%

Украина в январе-августе т.г. сократила экспорт электроэнергии на 58,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 2,203 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве топлива и энергетики Украины.

Согласно сообщению, в августе т.г. экспорт электроэнергии сократился на 59,5% по сравнению с августом 2008 года – до 320,3 млн. кВт/ч.

В январе-августе т.г. экспорт украинской электроэнергии в Венгрию сократился в 2,9 раза – до 624,6 млн. кВт/ч.

В то же время, в Словакию за 8 месяцев т.г. было экспортировано 1,097 млрд. кВт/ч, что на 17,2% больше, чем за аналогичный период 2008 года, в Румынию – 95,9 млн. кВт/ч, что на 41% больше.

Кроме того, с 23 июня в Беларусь было поставлено 370,4 млн. кВт/ч. В период с 1 по 12 июня в Польшу было поставлено 10,2 млн. кВт/ч

Справка УНИАН. В настоящее время Украина экспортирует электроэнергию в Словакию, Венгрию, Беларусь и Румынию. Экспорт электроэнергии осуществляет ГПВД "Укринтерэнерго", которое закупает ее на Оптовом рынке электроэнергии по установленному Национальной комиссией регулирования электроэнергетики (НКРЭ) тарифу.

В 2008 году Украина сократила экспорт электроэнергии на 14,5% по сравнению с 2007 годом – до 7,868 млрд. кВт/ч. В стоимостном отношении объемы экспорта украинской электроэнергии в 2008 году выросли на 26,8% или 101,6 млн. долл. – до 480,4 млн. долл.

В 2007 году Украина сократила экспорт электроэнергии на 11,8% или 1 млрд. 236,6 млн. кВт/ч по сравнению с 2006 годом – до 9 млрд. 200,4 млн. кВт/ч.

В 2006 году Украина экспортировала 10 млрд. 436,9 млн. кВт/ч электроэнергии, что на 24,9% или 2 млрд. 78,8 млн. кВт/ч больше, чем в 2005 году.