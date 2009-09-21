«Нафтогаз» увеличил платежи в бюджет на 44%

Предприятия, входящие в структуру НАК «Нафтогаз Украины» в январе-августе увеличили платежи в бюджеты всех уровней на 44,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, - до 21 млрд. 439,2 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.

Отмечается, что в целом предприятия, относящиеся к Минтопэнерго, в январе-августе увеличили платежи в бюджеты всех уровней на 35,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, - до 25 млрд. 955,9 млн. грн., в т.ч. в Госбюджет – 25 млрд. 166,4 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году предприятия, входящие в структуру НАК «Нафтогаз Украины», увеличили платежи в бюджеты всех уровней почти на 76,3%, по сравнению с 2007 годом, - до 25 млрд. 115,8 млн. грн.

В целом, предприятия, относящиеся к Минтопэнерго, в 2008 году увеличили платежи в бюджеты всех уровней на 53,9%, по сравнению с 2007 годом, - до 31 млрд. 949,9 млн. грн., в т.ч. в Госбюджет – 30 млрд. 637,5 млн. грн.

При этом, предприятия, входящие в структуру НАК "Нафтогаз Украины", в январе-августе т.г. сократили освоение капитальных инвестиций на 3,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 2 млрд. 10,1 млн. грн.

В целом предприятия, относящиеся к Минтопэнерго, в январе-августе т.г. освоили 5,031 млрд. грн. капитальных инвестиций, что на 6,9% больше, чем за аналогичный период 2008 года.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году предприятия, входящие в структуру НАК "Нафтогаз Украины", увеличили освоение капитальных инвестиций на 0,4%, по сравнению с 2007 годом, до 3 млрд. 695,6 млн. грн.

В целом, предприятия, относящиеся к Минтопэнерго, в 2008 году освоили 8 млрд. 605,1 млн. грн. капитальных инвестиций, что на 11,2% больше, чем за 2007 год.

НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.