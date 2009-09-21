Цена газа для Украины в І квартале 2010 г. составит 300 долл.

Цена импортного газа для Украины в первом квартале 2010 года составит около 300 долл. за 1 тыс. куб. м.

Как передает корреспондент УНИАН, такой прогноз высказал журналистам представитель Президента по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ сегодня на пресс-конференции.

«Цена импортного газа в первом квартале 2010 года составит около 300 долларов, по моим расчетам», - сказал он.

При этом он отметил, что по различным расчетам, предоставляемым НАК «Нафтогаз Украины», цена импортного топливного ресурса в первом квартале составит от 250 до 296 долларов за 1 тыс. куб. м.

Б.СОКОЛОВСКИЙ назвал слишком оптимистичным прогноз относительно среднегодовой стоимости газа для Украины в 2010 году на уровне 265 долл. за тыс. кубометров (заложена как базовая в проект Госбюджета-2010 - УНИАН), поскольку реальная среднегодовая цена будет зависеть как фактических объемов импорта, так и от котировок нефти на мировых рынках, имеющих тенденцию к увеличению.

Справка УНИАН. Согласно долгосрочному газовому контракту, подписанному ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины», с 1 января 2010 года «Газпром» станет продавать газ Украине по рыночной европейской цене без скидок.

Цена на газ на 2009 год рассчитывается по европейской формуле цены с понижающим коэффициентом 0,8 (базовая цена – 450 долл. за 1000 куб. м). Таким образом, в 1-м квартале 2009 года цена на газ для Украины составляла 360 долл. за 1000 куб. м, во втором квартале она снизилась до 270,95 долл. за тыс. куб. м, в третьем - до 198,34 долл. за тыс. куб. м.