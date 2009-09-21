Новый расчет цен на нефтепродукты дестабилизирует рынок

Инициатива Министерства экономики Украины по отдельному расчету цен на импортные и отечественные нефтепродукты приведет к дестабилизации рынка.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал директор ООО «Консалтинговая группа А-95» Сергей КУЮН сегодня на пресс-конференции.

Так, он сообщил, что, согласно письму Минэкономики Кабинету министров Украины (№3705-22/4329-04 от 25 августа 2009 года), министерство предлагает отдельно рассчитывать цены на импортные и отечественные нефтепродукты, притом, цены на первые считать минимальными, а на украинские – максимальными, соответственно.

При этом С.КУЮН отмечает, что ожидаемое превышение цен украинского нефтепродукта над импортным будет справедливо лишь в периоды снижения рыночных цен, когда более инертные цены на топливо украинских НПЗ традиционно отстают от ускоренной динамики роста стоимости импортного топлива, привязанного к мировому рынку.

Также КУЮН подчеркивает, что не соответствует реалиям рынка и расчет цен, основанный всего лишь на 10-дневной динамике оптовых цен. Баланс внутреннего рынка формируется на протяжении месяца, и это позволяет обеспечить сравнительно плавную динамику изменения цен.

По его мнению, утверждение таких инициатив может привести к возможному дефициту нефтепродуктов, так как владельцы заправок, пытаясь снизить свои расходы, могут пойти на снижение качества нефтепродуктов или же перейдут на продажу «с колес», ведь формирование запаса теперь будет связано с высоким риском убытка.

Кроме того С.КУЮН сообщил, что в последнее время озабоченность участников рынка вызывают курируемые Минэкономики аукционы по продаже украинской нефти, которая, по его словам, уже на протяжении полутора лет реализуется по ценам ниже мировых.

Отсутствие каких-либо действий в данном вопросе, по его мнению, ускорит деструктивные процессы, связанные с нарастающей монополизацией рынка.

В целом эксперт считает, что сегодня оснований для введения дополнительного регулирования украинского рынка нефтепродуктов нет, так как украинский рынок практически полностью повторяет динамику мирового рынка.

Как сообщил генеральный директор УО «Укрнафтохимпереработка» Владимир ЕМЕЛИН, одной из основных причин роста цен на нефтепродукты стало снижение курса национальной валюты.

«50 копеек роста курса (доллара к гривне – УНИАН) дают 15 копеек роста цены бензина, и это еще без учета акциза…с ним нужно добавить еще 15-16 копеек. И это объективная арифметика, тут нет никаких эмоций» - отметил он.

Что касается прогнозов, то, по словам В.ЕМЕЛИНА, очень трудно что-либо прогнозировать, когда неизвестна динамика курса и мировых цен на нефть. При этом он считает, что если курс доллара сохранится на уровне 8,5 грн./долл., а цена одного барреля нефти – на уровне 70 долл., то вероятно в следующем месяце можно будет ожидать снижения стоимости бензина на 10-15 копеек.