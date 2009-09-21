Чешская Vemex рассматривает возможность хранения газа в украинских ПХГ

Чешская компания Vemex s.r.o. рассматривает возможность хранения в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) до 1,5 млрд. куб. м газа.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник в отрасли.

"Предварительно речь идет о закачке 1,5 млрд. куб. м», – сказал собеседник агентства, отметив при этом, что для закачки такого объема газа понадобится от 15 до 20 дней.

Он подтвердил, что вопрос хранения в украинских ПХГ газа, который компания Vemex планирует закупить у России, поднимался в ходе заседания украинско-чешской комиссии по экономическому сотрудничеству, состоявшегося 17 сентября т.г. в Киеве.

Собеседник агентства также отметил, что в случае подписания адекватного коммерческого соглашения такая схема была бы взаимовыгодной для обеих сторон.

Справка УНИАН. Компания Vemex, основанная в апреле 2001 года, занимается поставками природного газа на рынке Чехии. Компания закупает газ у ООО "Газпром-экспорт", с которой имеет соответствующий контракт до 2012 года.

По данным чешской компании, ее акционерами являются ZMB GmbH (Германия) – 51%, Centrex Europe Energy&Gas AG (Австрия) – 33% и EW East-West Consult AG – 16%.

Украина располагает 13 ПХГ общей активной емкостью более 31 млрд. куб. м.

12 хранилищ и систему магистральных газопроводов эксплуатирует "Укртрансгаз", дочерняя компания НАК "Нафтогаз Украины", еще одно хранилище – ГАО "Черноморнефтегаз", 100% акций которого принадлежат НАК.