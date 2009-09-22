Нефть подешевела

Цены на нефть на мировых рынках в понедельник, 21 сентября снизились на фоне опасений инвесторов, что рост цен на нефть может произойти быстрее, чем это позволяет неокрепшая после кризиса мировая экономика.

Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (Inter Continental Exchange Futures) по итогам торгов снизилась на 2,63 доллара - до 68,69 доллара за баррель).

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil снизилась на 2,33 доллара - до 69,71 доллара за баррель, передает Reuters.