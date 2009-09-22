Казахстан надеется построить собственную АЭС

Казахстан рассчитывает к 2020 году построить как минимум одну атомную электростанцию, сообщил во вторник журналистам вице-министр энергетики и минеральных ресурсов Асет Магауов, сообщает РИА Новости..

"У нас сейчас разрабатывается государственная программа развития отрасли на 2010-2020 годы, первый проект (программы) мы уже представили в правительстве и ставим перед собой одной из задач к 2020 году все-таки одну АЭС построить", - сказал Магауов.

Он отметил, что "по месту (строительства) и типу этой АЭС пока идут обсуждения и консультации со специалистами".

"С российскими коллегами очень активно переговоры ведем, обсуждаем все возможности. Переговоры с ними у нас продвинулись очень хорошо, и в целом у них (россиян) позиции, конечно, предпочтительнее", - отметил вице-министр.

В первой половине августа пресс-служба нацкомпании "Казатомпром" сообщила, что готовится к подписанию российско-казахстанское межправительственное соглашение по проектированию и строительству в городе Актау на западе Казахстана атомной реакторной установки ВБЭР-300.

В 2007 году Казахстан профинансировал работы по разработке технического задания на АЭС в Актау. Астана долго принимала решение о финансировании и в результате в октябре 2008 года выделила 1,25 миллиона долларов на разработку ТЭО с условием выдать документацию уже до конца 2008 года.

Однако в начале 2009 года Казахстан заявил, что откладывает начало строительства атомной электростанции в Актау, где планировалось использовать ВБЭР-300, до решения вопроса с Россией о передаче интеллектуальной собственности, работы над проектом были продолжены за счет средств российских предприятий. В августе, по сообщению "Казатомпрома", вопросы строительства атомной станции в Актау были урегулированы.

"Казатомпром" рассчитывает не только построить атомную станцию на основе энергоблоков типа ВБЭР-300 в Казахстане, но и начать экспорт таких реакторных установок в другие страны.