Цена реализации сжиженного газа на аукционе УАБ увеличилась
11:54, 22 сентября 2009Энергетика
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На 10,2% – до 5444 грн./т
Средняя цена реализации сжиженного газа 18 сентября на коммерческом аукционе №389 на Украинской аграрной бирже (УАБ) увеличилась на 10,2% по сравнению с предыдущим аукционом №388 от 11 сентября (4939,2 грн. за тонну) – до 5444,02 грн. за тонну.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре УАБ.
В сообщении отмечается, что на аукционе были реализованы 1,370 тыс. тонн сжиженного газа для нужд населения на общую сумму 7 млн. 458,310 тыс. грн.
Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины своим постановлением от 4 апреля 2000 года ввел обязательную продажу добытой в Украине нефти, газового конденсата, сжиженного газа и бытового угля на аукционах с 1 мая 2000 года.
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