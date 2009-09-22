Цена реализации сжиженного газа на аукционе УАБ увеличилась

Средняя цена реализации сжиженного газа 18 сентября на коммерческом аукционе №389 на Украинской аграрной бирже (УАБ) увеличилась на 10,2% по сравнению с предыдущим аукционом №388 от 11 сентября (4939,2 грн. за тонну) – до 5444,02 грн. за тонну.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре УАБ.

В сообщении отмечается, что на аукционе были реализованы 1,370 тыс. тонн сжиженного газа для нужд населения на общую сумму 7 млн. 458,310 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины своим постановлением от 4 апреля 2000 года ввел обязательную продажу добытой в Украине нефти, газового конденсата, сжиженного газа и бытового угля на аукционах с 1 мая 2000 года.