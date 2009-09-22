Госрегулирование на нефтерынке грозит дестабилизацией

Намерения Министерства экономики Украины ввести государственное регулирование цен на нефтепродукты могут привести к серьезной дестабилизации и постепенной деградации рынка нефти и нефтепродуктов Украины.

Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95», комментируя планы Минэкономики.

В компании отмечают, что имеющиеся в распоряжении экспертов документы, раскрывающие суть новых подходов к оценке стоимости топлива на автозаправочных станциях, свидетельствуют о глубоком непонимании ведомством механизмов функционирования топливного рынка Украины.

Так, по данным экспертов компании, Минэкономики (письмо в Кабинет Министров Украины №3705-22/4329-04 от 25 августа 2009 г.) предлагает отдельно рассчитывать цены на импортные и отечественные нефтепродукты, при этом цены на первые считать минимальными, а на вторые – максимальными.

Эксперты отмечают, что никакие нормативные документы в Украине не регламентируют разделение топлива по признаку страны-производителя, а допущенное к реализации топливо может ранжироваться только по качественным характеристикам.

Кроме того, ожидаемое превышение цен украинского нефтепродукта над импортным будет справедливо лишь в периоды снижения рыночных цен, когда более инертные цены на топливо украинских НПЗ традиционно отстают от ускоренной динамики падения стоимости импортируемого топлива, привязанного к мировому рынку. Соответственно, в периоды роста импортный товар окажется дороже отечественного, что противоречит логике Минэкономики.

Вместе с тем, эксперты отмечают, что не соответствует реалиям рынка и расчет цен, основанный всего лишь на 10-дневной динамике оптовых цен. Баланс внутреннего рынка формируется на протяжении месяца, и это позволяет обеспечивать более плавную динамику изменения цен. В периоды роста цен алгоритм Минэкономики будет с удвоенной силой толкать цены вверх, не учитывая более дешевых давних запасов. В свою очередь, на снижающемся рынке алгоритм «рекомендует» ускоренное снижение, которое рынок будет не в силах обеспечить из-за наличия дорогих остатков в оптово-розничной сети.

Характерно, что ответственность за возможные последствия введения государственного регулирования, в частности, дефицита топлива, Минэкономики возлагает на Министерство топлива и энергетики, поручая этому ведомству усилить контроль за ресурсным наполнением рынка нефтепродуктов с целью предотвращения возникновения дефицита.

Эксперты считают, что основной смысл инициатив Минэкономики сводится к тому, чтобы их расчеты показывали значения ниже, чем по алгоритму определения объективной стоимости розничных цен, который уже 2,5 года использует Экспертно-аналитическая группа по вопросам функционирования рынка нефти и нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей отрасли. Этот алгоритм и в целом Экспертно-аналитическая группа были созданы в рамках Меморандума, подписанного 21 августа 2006 года между Кабинетом Министров Украины и участниками рынка нефтепродуктов.

Эксперты Группы «А-95» считают изжившей себя и поэтому опасной практику, когда новые механизмы оценки рынка нефтепродуктов разрабатываются чиновниками без участия широкого круга специалистов, включая непосредственно участников рынка. Согласно Меморандуму, правительство обязалось привлекать участников рынка к разработке любых документов, затрагивающих функционирование отрасли нефтепродуктообеспечения.

Также компания отмечает, что деятельность Минэкономики в последнее время вызывает у экспертов и участников рынка нефтепродуктов массу вопросов, которые по-прежнему остаются без ответа. Главную озабоченность вызывают курируемые Министерством экономики аукционы по продаже украинской нефти, которая на протяжении уже более полутора лет реализуется по ценам в несколько раз ниже мировых.

По мнению директора ООО «Консалтинговая группа «А-95» Сергея КУЮНА, намерение Минэкономики ужесточить регулирование цен на нефтепродукты ускорит деструктивные процессы, связанные с нарастающей монополизацией этого рынка одним крупнейшим участником.

«Приобретая сырье по ценам в 3-4 раза ниже рыночных и получая из него нефтепродукт соответствующей стоимости, такой игрок способен вынести любые рекомендованные цены. Остальные участники рынка будут вынуждены либо продать свой бизнес, а такие намерения сегодня имеют многие сети АЗС, либо нести убытки. В конечном итоге это приведет к снижению конкуренции, потере рабочих мест в отрасли и полному торможению развития данного рынка», – отметил эксперт

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» является издателем ежемесячного журнала для автомобилистов «А95» и занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.