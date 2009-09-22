Оптовые цены на нефтепродукты за неделю снизились

Средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты с 14 по 21 сентября снизились на 1,3-2,0% (в среднем на 1,6%).

Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (Киев).

По данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 14 по 21 сентября средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом: на бензин А-80 – увеличились на 0,1%, или 10 грн./т, – до 8810 грн./т; на бензин А-92 – снизились на 1,6%, или 140 грн./т, – до 8710 грн./т; на бензин А-95 – снизились на 2%, или 180 грн./т, – до 8790 грн./т; на дизельное топливо – снизились на 1,3%, или 90 грн./т, – до 6630 грн./т.

Справка УНИАН. Украина потребляет около 16 млн. тонн нефтепродуктов в год, из них по 5 млн. тонн бензина и дизтоплива и 6 млн. тонн мазута.