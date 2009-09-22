ЕК может выделить средства на ЕАНТК в начале 2011 г.

Европейская комиссия может выделить средства на реализацию проекта Евроазийского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК) на базе маршрута Одеса – Броды – Плоцк в начале 2011 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил генеральный директор компании «Сарматия» Сергей СКРИПКА.

По его словам, «Сарматия» в октябре текущего года планирует подписать предварительное соглашение с Институтом нефти и газа (Краков), который будет координатором проекта от Министерства экономики Польши, и именно это министерство определит основные обязательства компании для получения средств ЕС.

С.СКРИПКА сказал, что в первую очередь компания должна определить маршрут, по которому будет построен нефтепровод от польской границы к Плоцку, предоставить его ТЭО, а также подготовить рапорт о влиянии строительства нефтепровода на экологию и получить разрешения от экологов. По его оценкам, на реализацию этих мероприятий потребуется около года. После этого «Сарматия» сможет подать заявку на дополнительное финансирование проекта в Еврокомиссию, которая при условии качественной подготовки документов может принять положительное решение в течении нескольких месяцев. «Это (решение о выделении средств – УНИАН) может быть через два-три месяца», – сказал С.СКРИПКА.

При этом он отметил, что средства Евросоюза в рамках программы «Инфраструктура и окружающая среда» могут быть использованы только на территории Польши. Также он сообщил, что «Сарматия» на достройку нефтепровода от украинских Бродов до польской границы планирует получить средства из других источников.

Гендиректор компании не исключает, что часть средств удастся получить в рамках программы Евросоюза «Восточное партнерство», однако отмечает, что это будут небольшие сумы.

Среди потенциальных инвесторов проекта С.СКРИПКА назвал Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк.

Как сообщал УНИАН, в августе т.г. Министерство регионального развития Польши, выступающее координатором проектов, софинансирование которых осуществляется за средства Евросоюза в рамках програмы «Инфраструктура и окружающая среда», оставила проект ЕАНТК в списке приоритетных.

Диверсификация энергоносителей является одним из приоритетных направлений этой программы с бюджетом на проекты в этой сфере в размере 1,7 млрд. евро из 37,6 млрд. евро, предусмотренных на все проекты до 2013 года.

Проект ЕАНТК в рамках программы может получить около 110-120 млн. евро дополнительного финансирования, что составляет около 25% его стоимости.

Проект удалось оставить в списке приоритетных благодаря тому, что «Сарматия» заменила в качестве координатора ЕАНТК польскую Pern Przyjazn, которая не выполнила взятые на себя обязательства, чтобы проект остался в списке.