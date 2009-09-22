«Сарматия» намерена презентовать ЕАНТК в Брюсселе

Международная компания «Сарматия» планирует провести презентацию технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта Евразийского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК) в Брюсселе в октябре текущего года.

Как сообщил корреспонденту УНИАН генеральный директор компании Сергей СКРИПКА, в презентации ТЭО могут принять участие главы государств, участвующих в проекте.

С.СКРИПКА отметил, что такая возможность предусмотрена совместной декларацией польского и украинского президентов, подписанной 7 сентября т.г. по итогам государственного визита Виктора ЮЩЕНКО в Польшу.

По словам гендиректора «Сарматии», созданной в 2004 году польской и украинской национальными нефтетранспортными компаниями для развития проекта ЕАНТК, окончательная дата и формат презентации ТЭО пока не утверждены. При этом он подчеркнул, что компания заинтересована в его презентации как можно быстрее.

«Мы бы хотели, чтобы это было в октябре», – сказал С.СКРИПКА.

Представитель «Сарматии», в состав которой в 2008 году вошли также национальные нефтегазовые компании Азербайджана, Грузии и Литвы, высказал мнение, что, скорее всего, президенты специально не поедут на презентацию ТЭО, а это будет дополнительное мероприятие во время их пребывания в Брюсселе.

По словам С.СКРИПКИ, в случае участия президентов ТЭО будет представлено руководству Еврокомиссии, Европейского банка реконструкции и развития и Европейскому инвестиционному банку, на финансирование проекта которыми рассчитывает «Сарматия». В случае другого формата на презентацию также будут приглашены представители частных компаний, которых может заинтересовать данный проект.

«Надеемся, что это (презентация ТЭО – УНИАН) будет на встрече глав государств», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, запланированная на июнь 2009 года презентация ЕАНТК в Брюсселе, по данным «Сарматии», не состоялась из-за того, что Еврокомиссия пожелала, чтобы с ТЭО сначала ознакомились ее эксперты.

В презентации планировал принять участие Президент Украины В.ЮЩЕНКО.

Справка УНИАН. Идея проекта строительства Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора Одесса – Броды – Плоцк – Гданьск возникла в середине 90-х годов. Она предусматривала строительство нового транспортного коридора нефти, который позволил бы поставлять каспийскую нефть в страны Западной и Центральной Европы.

23 мая 2003 года в Брюсселе правительства Украины, Польши и Еврокомиссия подписали совместную декларацию о поддержке проекта ЕАНТК. Еврокомиссия также выделила 2 млн. евро на проведение ТЭО строительства трубопровода Броды – Плоцк, который позволил бы протянуть уже построенную украинскую трубу из Одессы на Черном море до польского Гданьска на побережье Балтийского моря.

ТЭО проекта было презентовано в 2006 году, но участникам не удалось найти инвесторов.

В 2008 году «Сарматия» выделила 1,8 млн. долл. на подготовку еще одного ТЭО проекта, которое было утверждено акционерами в апреле 2009 года, а в июне передано на рассмотрение Еврокомиссии.

Согласно утвержденному ТЭО, для реализации проекта необходимо от 2 до 8 млрд. долл. инвестиций, в зависимости от объемов транспортировки нефти.