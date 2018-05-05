Цена газа: формула расчета+политика

Цена газа не меньше курса доллара волнует укринцев - какова она будет зимой и как вообще ее расчитывают?.. Две недели назад директор компании «Газпром сбыт Украина», начальник Управления по работе со странами ближнего зарубежья «Газпрома» Анатолий Подмышальский забросил «пробный шар» в виде прогнозной цены на российский газ для Украины в IV квартале – подорожает по сравнению с III кварталом на 3,3% - с 198,34 долл. до 205-210 долл. за 1 тыс. куб. метров. С тех пор «Нафтогаз» собственные расчеты так и не представил, назвав газпромовские заявления «преждевременными». Что отнюдь не мешает украинскому правительству верстать госбюджет-2010, исходя из очень даже актуальной «средней прогнозной годовой цены на природный газ» в 260 долл. за тыс. кубометров.

Формула расчета

Подписанные 19 января 2009 года газовые контракты определяют стоимость газа по формуле, происхождение которой достаточно туманно. По аналогии с формулой, по которой покупает газ на границе с Россией Latvijas gaze, можно предположить, что она была разработана некими российскими институтами и навязана украинской стороне в пылу газового противостояния.

«Газовая» формула имеет следующий вид:

Pn=Po(0,5G/Go+0,5M/Mo)k, где

Pn – контрактная цена газа ($/тыс. м3);

Po – базовая цена газа ($450 за тыс. м3);

G – среднеарифметическое значение ежемесячных цен на газойль 0,1 ($/метротонна);

Go – базовая цена газойля 0,1 ($935,74 за метротонну);

M – среднеарифметическое значение ежемесячных цен на мазут с содержанием серы 1% ($/метротонна);

Mo – базовая цена мазут с содержанием серы 1% ($520,93 за метротонну);

k – коэффициент, равный в 2009 г. 0,8, а с 2010 года – 1.

Таким образом, основными переменными выступают учитываемые за предшествующие расчету девять месяцев цены на нефтепродукты (газойль и мазут), информация о которых приводится в «Platt’s Oilgram Price Report» в разделе «European monthly averages» Cargoes FOB Med. Basis Italy.

В то же время, другие открытые источники позволяют проверить предлагаемые «Газпромом» цифры на соответствие их газовым ценовым трендам в IV квартале 2009 – I квартале 2010 годов и оценить российские запросы на арифметическую адекватность.

После достижения летом 2008 года пиковой отметки - около 145 долл. за баррель цена на нефть сильно упала к декабрю 2008 – январю 2009 года (до 40 долл. за баррель). При этом биржевая стоимость газойля и мазута практически полностью повторила нисходящую динамику нефтяного тренда.

В I квартале 2009 года цена нефти колебалась в пределах 40-50 долл. за баррель, во II квартале начался ее поступательный рост, в результате которого к началу июля она преодолела отметку в 70 долл. за баррель. В августе стоимость нефти колебалась в пределах 65-75 долл. Скорее всего, именно поведение нефти на июльских-августовских рынках и объясняет более чем сдержанную реакцию «Нафтогаза» и ставит под сомнение любые долгосрочные прогнозы «Газпрома» или украинского правительства.

Прогнозы и реалии...

Если спрогнозировать среднюю цену нефти за январь-сентябрь (около 55 долл.) и предположить, что динамика стоимости газойля и мазута, как и ранее, в целом соответствовала колебанию цен на черное золото, то среднеарифметические значения ежемесячных цен на газойль 0,1 и мазут с содержанием серы 1% составят, соответственно, примерно 480 долл. и 400 долл. за метротонну. В таком случае, контрактная цена газа на IV квартал должна составить около 230 долл. за тыс. м3 (с учетом 20-процентной скидки), а прогнозируемые потери «Нафтогаза» от роста цен – не 450 млн. долл., как предполагалось ранее, а 650 млн. долл.

Впрочем, это случится, если исходить из расчета, что НАК будет придерживаться утвержденного контрактом графика поставок, согласно которому Украина должна закупить в IV квартале 12,5 млрд. м3. Если же исходить из реальности заполнения украинских ПХГ (25,5 млрд. м3 на 1 сентября 2009 г.), договоренности премьер-министров Украины и РФ об отказе от взимания пени за недобор газа и сокращении объема закупки, решения правительства приостановить закачку газа в ПХГ и технологической потребности в прокачке лишь 3-4 млрд. м3 в IV квартале, то НАК не должна заметно пострадать в результате подорожания газа. Повышение расходов на закупку газа на 20-30% по сравнению с прогнозными показателями будет с лихвой компенсировано 3-4-кратным сокращением самой закупки.

Дальнейшие прогнозы стоимости газа будут определяться котировками нефти (и нефтепродуктов) в IV квартале 2009 года. Проект государственного бюджета на 2010 год, по словам министра экономики Богдана Данилишина, был подготовлен, исходя из прогноза стабилизации среднегодовой цены нефти на мирровом рынке на уровне 70 долл. за баррель, что соответствует котировкам в последнее время.

Тем не менее, по мнению экспертов, даже стабилизация стоимости нефти на этом уровне будет означать для Украины, по крайней мере, в I квартале 2010 года более высокую цену, чем 260 долл. за тыс. м3. Особенно с учетом того, что уже не будет 20-процентной скидки от среднеевпропейской цены (если, конечно, Тимошенко не удастся переписать контракты и пролонгировать ее действие).

Если же исходить из прогноза главы «Газпрома» А.Миллера, согласно которому цена нефти в течение 2010 г. с нынешних 70 долл. поднимется до 100 долл. за баррель, то не исключено, что расчеты «Нафтогаза», на которые ссылается представитель Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский, верны и голубое топливо уже в I квартале 2010 г. приблизится к 300 долл.

Впрочем, показательно, что подробности расчета не раскрывает ни один из высокопоставленных чиновников – ни украинских, ни российских, внося таким образом в прозрачный по определению «расчет по формуле» вместо мазутно-газойльных переменных теневую политическую составляющую. А это вынуждает усомниться в безупречности самой формулы…

Богдан Галь (для УНИАН)