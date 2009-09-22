ТЭО проекта ЕАНТК будет презентовано в октябре

Международная компания «Сарматия» планирует провести презентацию технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта Евроазийского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК) в Брюсселе в октябре текущего года.

Как сообщил корреспонденту УНИАН генеральный директор компании Сергей СКРИПКА, в презентации ТЭО могут принять участие главы государств, задействованных в проекте.

С.СКРИПКА отметил, что такая возможность предусмотрена совместной декларацией польского и украинского президентов, подписанной 7 сентября т.г. по итогам государственного визита Виктора ЮЩЕНКО в Польшу.

По словам гендиректора «Сарматии», созданной в 2004 году польской и украинской национальными нефтетранспортными компаниями для развития проекта ЕАНТК, окончательная дата и формат презентации ТЭО пока не утверждены. При этом он подчеркнул, что компания заинтересована в его презентации как можно быстрее.

«Мы бы хотели, чтобы это было в октябре», – сказал С.СКРИПКА.

Представитель «Сарматии», в состав которой в 2008 году вошли также национальные нефтегазовые компании Азербайджана, Грузии и Литвы, высказал мнение, что, скорее всего, президенты специально не поедут на презентацию ТЭО, это будет дополнительное мероприятие во время их пребывания в Брюсселе.

По словам С.СКРИПКИ, в случае участия президентов ТЭО будет представлено руководству Еврокомиссии, Европейского банка реконструкции и развития и Европейскому инвестиционному банку, на финансирование проекта которыми рассчитывает «Сарматия». В случае другого формата на презентацию также будут приглашены представители частных компаний, которых может заинтересовать данный проект.

«Надеемся, что это (презентация ТЭО – УНИАН) будет на встрече глав государств», – сказал он.

По его словам, Европейская комиссия может выделить средства на реализацию проекта Евроазийского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК) на базе маршрута Одеса – Броды – Плоцк в начале 2011 года.

По его словам, «Сарматия» в октябре текущего года планирует подписать предварительное соглашение с Институтом нефти и газа (Краков), который будет координатором проекта от Министерства экономики Польши, и именно это министерство определит основные обязательства компании для получения средств ЕС.

С.СКРИПКА сказал, что в первую очередь компания должна определить маршрут, по которому будет построен нефтепровод от польской границы к Плоцку, предоставить его ТЭО, а также подготовить рапорт о влиянии строительства нефтепровода на экологию и получить разрешения от экологов. По его оценкам, на реализацию этих мероприятий потребуется около года. После этого «Сарматия» сможет подать заявку на дополнительное финансирование проекта в Еврокомиссию, которая при условии качественной подготовки документов может принять положительное решение в течении нескольких месяцев. «Это (решение о выделении средств – УНИАН) может быть через два-три месяца», – сказал С.СКРИПКА.

При этом он отметил, что средства Евросоюза в рамках программы «Инфраструктура и окружающая среда» могут быть использованы только на территории Польши. Также он сообщил, что «Сарматия» на достройку нефтепровода от украинских Бродов до польской границы планирует получить средства из других источников.

Гендиректор компании не исключает, что часть средств удастся получить в рамках программы Евросоюза «Восточное партнерство», однако отмечает, что это будут небольшие сумы.

Среди потенциальных инвесторов проекта С.СКРИПКА назвал Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк.

Как сообщал УНИАН, запланированная на июнь 2009 года презентация ЕАНТК в Брюсселе, по данным «Сарматии», не состоялась из-за того, что Еврокомиссия пожелала, чтобы с ТЭО сначала ознакомились ее эксперты.

В презентации планировал принять участие Президент Украины В.ЮЩЕНКО.

Справка УНИАН. Идея проекта строительства Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора Одесса – Броды – Плоцк – Гданьск возникла в середине 90-х годов. Она предусматривала строительство нового транспортного коридора нефти, который позволил бы поставлять каспийскую нефть в страны Западной и Центральной Европы.

23 мая 2003 года в Брюсселе правительства Украины, Польши и Еврокомиссия подписали совместную декларацию о поддержке проекта ЕАНТК. Еврокомиссия также выделила 2 млн. евро на проведение ТЭО строительства трубопровода Броды – Плоцк, который позволил бы протянуть уже построенную украинскую трубу из Одессы на Черном море до польского Гданьска на побережье Балтийского моря.

ТЭО проекта было презентовано в 2006 году, но участникам не удалось найти инвесторов.

В 2008 году «Сарматия» выделила 1,8 млн. долл. на подготовку еще одного ТЭО проекта, которое было утверждено акционерами в апреле 2009 года, а в июне передано на рассмотрение Еврокомиссии.

Согласно утвержденному ТЭО, для реализации проекта необходимо от 2 до 8 млрд. долл. инвестиций, в зависимости от объемов транспортировки нефти.