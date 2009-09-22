Украина рассчитывает на поставки туркменского газа с 2015 года

Украина рассчитывает на поставки туркменского газа, ориентировочно, с 2015 года.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента Украины, об этом сообщил представитель главы государства по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ, комментируя результаты официального визита главы Украинского государства Виктора ЮЩЕНКО в Туркменистан 14-16 сентября 2009 года.

Стороны объективно оценили достигнутый уровень сотрудничества, констатировали наличие значительного, еще не использованного потенциала, и очертили основные пути его взаимовыгодной реализации. Также были очерчены перспективы и концептуальные принципы дальнейшего развития секторного экономического сотрудничества, в том числе в газовой сфере.

В частности, конкретизированы основные условия и подходы к потенциальному расширению существующих и внедрению новых форм взаимовыгодного сотрудничества между Туркменистаном и Украиной в сфере георазведки, добычи, транспортировки и поставок природного газа:

Туркменистан является одним из ключевых системных поставщиков природного газа на евразийском континенте и занимает четвертое место в мире по подтвержденным запасам газа;

Туркменистан наращивает объемы ежегодной добычи природного газа, которые в ближайшие 5-10 лет планируется удвоить;

Туркменистан заинтересован во внедрении украинских технологий и привлечении украинских компаний к реализации проектов развития собственного газового сектора;

Туркменистан и в дальнейшем будет продавать природный газ на экспорт, как правило, на своей государственной границе, преимущественно по долгосрочным договорам;

транспортировка газа от границы Туркменистана и в дальнейшем будет обеспечиваться, как правило, страной-потребителем;

официальный Ашхабад последовательно осуществляет практические шаги по диверсификации маршрутов и рынков сбыта газа.

“Экспортная стратегия на базе перечисленных принципов имеет практическое подтверждение. В частности, в декабре этого года планируется завершить сооружение двух новых трубопроводов и начать поставки туркменского природного газа в Китай и Иран.

Эти проекты доказывают, что Туркменистан и заинтересован, и способен обеспечить поставки газа и по существующим договорам (в том числе с РФ на период 2007-2028 гг.), и по новым договорам”, - констатировал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Он отметил, что усилиями президентов Украины и Туркменистана сформирована атмосфера партнерства и взаимного доверия и интереса между обоими государствами.

“Упомянутые и другие обстоятельства дают основания рассчитывать на поставки туркменского газа в Украину уже в средней перспективе. Ориентиром следует считать 2015 год, когда Туркменистан планирует добывать 120-150 млрд. куб. газу в год, что превысит его нынешние экспортные обязательства”, - убежден Б.СОКОЛОВСКИЙ.

По его словам, сейчас вопрос налаживания поставок туркменского газа находится в компетенции руководителей Кабинета министров Украины. На правительственном уровне в первую очередь нужно решить вопрос транзита туркменского газа через территорию Казахстана, Узбекистана и РФ, а, следовательно, – заключить соглашение с туркменской стороной.

“Стоит использовать позитивный опыт импортирования газа из Центральной Азии, когда в 2003-2005 годах Туркменистан был основным внешним поставщиком газа. Транзит этого газа через территорию РФ осуществлялся в соответствии с соглашением от 4 октября 2001 года между Кабинетом министров Украины и правительством РФ о дополнительных мерах по обеспечению транзита российского природного газа по территории Украины, которое де-юре действует до 2013 года включительно”, - напомнил представитель Президента Украины.

В частности, он сослался на абзац 3 статьи 2 этого соглашения, в соответствии с которым "Российская сторона гарантирует транзит среднеазиатского природного газа для газообеспечения потребителей Украины.. на условиях, аналогичных условиям транзита Украинской стороной российского природного газа в Западную Европу".

“Глава правительства Ю.ТИМОШЕНКО, учитывая ее предвыборные обещания, должна добиться продления срока действия положений упомянутого соглашения относительно транзита, а главное – наполнить их практическим содержанием”, - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Другой важной предпосылкой для налаживания поставок газа из Центральной Азии он назвал пересмотр пагубных для Украины газовых контрактов от 19 января 2009 года, которые существенно ограничивают возможности диверсификации источников поставки газа в Украину, в частности потому, что навязывают нам избыточные объемы российского газа.