Эксперт: НКРЭ не изменяет цены на электроэнергию

НКРЭ продолжает сохранять неизмененными цены на электроэнергию в 2009 году в соответствии с указом Президента Украины о поддержке национальной экономики в период кризиса.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил старший аналитик компании Astrum Investment Management Ян ЛИПЧИНСКИЙ.

По его мнению, «повышение тарифов на электроэнергию является критически необходимым для компаний тепловой генерации: «Центрэнерго»), «Днепроэнерго», «Донбассэнерго» и «Захидэнерго», так как их нынешние тарифы не покрывают себестоимость производства». Это уже привело к чистым убыткам в первом полугодии т.г., отметил аналитик.

Ян ЛИПЧИНСКИЙ прогнозирует «дальнейшие убытки компаний тепловой генерации во втором полугодии, после заявления Юлии ТИМОШЕНКО о том, что она намеревается сохранить текущие цены на электроэнергию для населения».

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) решила увеличить прогнозную оптовую цену электроэнергии на октябрь текущего года, установив ее на уровне 413,16 грн. за МВт/ч. Таким образом, прогнозная оптовая цена вырастет по сравнению с установленной для сентября всего лишь на 0,8%.