Продан: Дефолта «Нафтогаза» не будет

Министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН убежден, что дефолта НАК «Нафтогаз Украины» из-за переноса срока согласования условий реструктуризации долгов не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам.

«Мы вкладываемся во все сроки, будет достигнута договоренность. Никакого дефолта не будет», - заявил Ю.ПРОДАН.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины разрешил НАК «Нафтогаз Украины» согласовать условия реструктуризации внешних долговых обязательств до 20 октября т.г.

При этом правительство предоставит госугарантии по внешним привлечениям «Нафтогаза» на сумму более 2 млрд. долл. с учетом дальнейшей замены обязательств компании по кредитным договорам с иностранными кредиторами на обязательства по ценным бумагам.

«Нафтогаз Украины» назначил группу по управлению обязательствами банка Credit Suisse менеджером дилера для осуществления запланированной реструктуризации евробондов на сумму 500 млн. долл., срок выплаты по которым – 30 сентября 2009 года, а также по вопросам урегулирования финансовых обязательств относительно двусторонних кредитов компании.