Нафтогаз планирует закупить в сентябре до 1,8 млрд. кубометров газа

НАК «Нафтогаз Украины» в сентябре т.г. планирует закупить у «Газпрома» до 1,8 млрд. кубометров газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН.

«Закупим где-то 1,5 млрд. …Месяц еще не закончился – возможно, будет 1,8 млрд. кубометров», - сказал Ю.ПРОДАН.

Он уточнил, что часть газа будет использована для нужд предприятий, а часть будет закачана в подземные хранилища. На сегодняшний день, по словам министра, в ПХГ Украины закачено 26,1 млрд. кубометров газа.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что Украина закачала в подземные хранилища достаточно газа и намерена прекратить его закачку в ПХГ в текущем году.

Справка УНИАН. Согласно контракту, подписанному между «Газпромом» и «Нафтогазом», объем поставок газа в Украину в 2009 году должен составить 40 млрд. куб. м. При этом украинская сторона официально заявляла, что заинтересована в сокращении законтрактованных объемов импорта газа в 2009 году с 40 млрд. куб. м до 33 млрд. куб. м.