Российские компании могут купить заводы Total в Европе

Французская нефтяная компания Total заявила, что российские компании могут подать заявки на приобретение ее нефтеперерабатывающих заводов в Европе в рамках расширения своего бизнеса за границей, сообщает Bloomberg.

«У России благоприятные условия на рынке в Европе, и компании могут быть заинтересованы в покупке, в то время как мы заинтересованы в продаже», – сказал в интервью Bloomberg Television генеральный директор Total Кристоф де Маржери.

«С российскими компаниями мы можем заключить сделки, от которых выиграют обе стороны», – добавил он.