Российские компании могут купить заводы Total в Европе
12:02, 23 сентября 2009Энергетика
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Выиграют обе стороны?..
Французская нефтяная компания Total заявила, что российские компании могут подать заявки на приобретение ее нефтеперерабатывающих заводов в Европе в рамках расширения своего бизнеса за границей, сообщает Bloomberg.
«У России благоприятные условия на рынке в Европе, и компании могут быть заинтересованы в покупке, в то время как мы заинтересованы в продаже», – сказал в интервью Bloomberg Television генеральный директор Total Кристоф де Маржери.
«С российскими компаниями мы можем заключить сделки, от которых выиграют обе стороны», – добавил он.
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