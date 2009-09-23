Гендиректором «Днепрооблэнерго» на переизбран Мартынюк

Акционеры ОАО «ЭК «Днепрооблэнерго» на внеочередном собрании 22 сентября переизбрали генеральным директором компании Андрея МАРТЫНЮКА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Днепрооблэнерго».

Также на собрании акционеры заслушали и приняли к сведению отчет исполнительного органа ОАО «ЭК «Днепрооблэнерго» о результатах финансово-хозяйственной деятельности за I полугодие 2009 года и внесли изменения в устав компании, касающиеся ее юридического адреса.

Справка УНИАН. ОАО «ЭК «Днепрооблэнерго» – крупнейшая энергоснабжающая компания Украины, которая передает по своим сетям и поставляет потребителям до 27% всей электроэнергии в стране.

Компания ведет лицензированную деятельность на территории площадью почти 32 тыс. кв. км. Длина воздушных линий электропередачи – 58 тыс. км, кабельных линий – 5,5 тыс. км.

На балансе компании 328 подстанций 35-150 кВ и более 15 тыс. силовых трансформаторов.

Компания обеспечивает электроэнергией почти 24 тыс. предприятий, учреждений и организаций и 1,5 млн. бытовых потребителей.

В 2008 году чистая прибыль «ЭК «Днепрооблэнерго» составила 83,725 млн. грн.