Мировые цены на нефть понизились

Цены на нефть на мировых рынках в среду, 23 сентября, понизились более чем на 2,5 доллара за баррель на фоне резкого увеличения запасов топлива в США - основном потребителе энергоресурсов, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil упала на 2,79 доллара - до 68,97 доллара за баррель.

Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов понизилась на 2,54 доллара - до 67,99 доллара за баррель.