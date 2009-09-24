Мировые цены на нефть понизились
09:40, 24 сентября 2009Энергетика
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Более чем на 2,5 долл./барр.
Цены на нефть на мировых рынках в среду, 23 сентября, понизились более чем на 2,5 доллара за баррель на фоне резкого увеличения запасов топлива в США - основном потребителе энергоресурсов, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.
На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil упала на 2,79 доллара - до 68,97 доллара за баррель.
Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов понизилась на 2,54 доллара - до 67,99 доллара за баррель.
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