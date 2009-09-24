«Укрэнерго» надеется подписать соглашение с ЕБРР и ЕИБ

НЭК «Укрэнерго» рассчитывает до конца текущего года подписать кредитное соглашение с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) о привлечении 300 млн. евро на строительство линии электропередачи (ЛЭП) 750 кВ «Запорожская АЭС – подстанция Каховская».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам исполняющий обязанности директора НЭК «Укрэнерго» Константин УЩАПОВСКИЙ.

«Я думаю, что до конца этого года проектное и кредитное соглашения будут подписаны», – сказал он, отметив при этом, что данный проект вызывает особенную заинтересованность европейских финансовых партнеров.

К.УЩАПОВСКИЙ также уточнил, что, согласно прогнозной оценке, стоимость строительства линии электропередачи в ценах 2009 года составляет коло 3 млрд. грн.

Строительство планируется завершить в 2015 году.

По его словам, в ближайшее время проект строительства ЛЭП будет передан для проведения экспертизы в «Укрбудинвестэкспертизу».

К.УЩАПОВСКИЙ отметил, что строительство линии позволит существенно улучшить стабильность работы Южной энергосистемы, а также обеспечить дополнительные 250-300 МВт мощности для электроснабжения Крыма.

При этом он подчеркнул, что реализация данного проекта рассматривается правительством Украины как приоритетная.

Как сообщал УНИАН, системный оператор магистральный сетей НЭК «Укрэнерго» планирует привлечь у ЕБРР и ЕИБ 350 млн. евро на реализацию первого этапа строительства линии электропередачи 750 кВ «Запорожская АЭС – подстанция Каховская».

По словам пресс-секретаря министра топлива и энергетики Фэнта ДИ, на первом этапе планируется построить высоковольтную линию 750 кВ между городами Энергодар и Новая Каховка, включая строительство новой подстанции 750/330 кВ "Каховская" с одним автотрансформатором и двух дополнительных линий 330 кВ, которые соединят новую подстанцию с энергосистемой. Прогнозная стоимость реализации первого этапа – 3,5 млрд. грн. На втором этапе планируется монтаж второго автотрансформатора на подстанции «Каховская» для обеспечения дальнейшего строительства еще 6 заходов 330 кВ. Стоимость второго этапа – 2 млрд. грн.

По словам Ф.ДИ, в случае положительного решения международных финансовых организаций по выделению кредита генеральный подрядчик строительства линии будет определен на международном тендере. К реализации проекта планируется привлекать также украинские строительно-монтажные компании.

Справка УНИАН. Целью проекта строительства линии электропередачи 750 кВ «ЗАЭС – Каховская» является повышение эффективности работы Объединённой энергосистемы Украины за счет использования «запертого» потенциала Запорожской АЭС. В настоящее время Запорожская АЭС, имея установленную мощность 6000 МВт, из-за диспетчерских ограничений выдаёт в энергосистему только 5300 МВт.