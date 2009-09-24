Укртатнафта оспорила в суде владение Татнефтью 8,6% акций компании

ЗАО «Укртатнафта» оспорило в Хозяйственном суде Полтавской области законность владения «Татнефтью» (РФ) 8,6% акций ЗАО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом УНИАН сообщил начальник юридического департамента ЗАО "Укртатнафта" Валерий КОРНЕЛЯК.

Он уточнил, что определение, которым открыто соответствующее производство, вынесено судом 2 сентября.

По словам В.КОРНЕЛЯКА, причиной подачи иска в суд является нарушение «Татнефтью» договора купли-продажи указанного пакета акций, согласно которому татарстанский акционер должен был внести в уставный капитал «Укртатнафты» нефтяные месторождения, а не денежный взнос.

«То есть, была изменена форма взноса», - отметил В.КОРНЕЛЯК.

Он уточнил, что слушание в рамках дела состоится в хозсуде 20 октября.

Справка УНИАН. ЗАО «Укртатнафта» создано в 1994 году в соответствии с указами Президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн. тонн переработки нефти в год.

Основными акционерами «Укртатнафты» являются НАК «Нафтогаз Украины», ОАО «Татнефть» (Татарстан, РФ) и ООО «Корсан».