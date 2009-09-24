Газовых конфликтов между Украиной и РФ до выборов не будет?

Газовых конфликтов между Россией и Украиной до президентских выборов в нашей стране не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал директор российского Международного института политической экспертизы Евгений МИНЧЕНКО в ходе пресс-конференции на тему: "Украинские выборы. Русский фактор".

«Так называемой «газовой дубинки» не будет», - сказал он.

Единственным же потенциальным источником конфликта эксперт видит украинское правительство. По его словам, у премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО одна из основ «электорального мифа» то, что она договорилась с Россией.

«Поэтому Ю.ТИМОШЕНКО будет делать все, чтобы до выборов эта тема вообще никак не возникала», - считает Е.МИНЧЕНКО.

В этом году, отметил он, "менеджмент "Газпрома" и "Нафтогаза" может смело на новогодние праздники наконец-то уехать куда-нибудь отдохнуть".