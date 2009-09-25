«Нафтогаз» провел переговоры о реструктуризации задолженности

НАК «Нафтогаз Украины» провел переговоры с крупными собственниками евробондов по реструктуризации задолженностей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«НАК «Нафтогаз Украины» сейчас вышел с предложениями на ирландской бирже по реструктуризации. Практически все необходимые переговоры с кредиторами, с самыми большими собственниками евробондов, проведены. И этим собственникам предложена очень серьезная, очень аргументированная реструктуризация”, - сказал он.

Министр ожидает, что на протяжении 20 дней, когда будут проработаны предложения «Нафтогаза», будет осуществлена соответствующая реструктуризация всех должностных обязательств компании.

“Ситуация спокойная, никакого дефолта не будет”, - подчеркнул Ю.ПРОДАН.

Как сообщал УНИАН, НАК «Нафтогаз Украины» в четверг объявила условия запланированной реструктуризации внешней задолженности компании. Компания пригласила владельцев евробондов на сумму 500 млн. долл. согласиться обменять 100% их ценных бумаг на новый бонд, также с деноминацией в долларах, с купоном в 9,5% и преимуществом подкрепления суверенной гарантией Украины, со сроком выплаты по этому обязательству в сентябре 2014 года.

Справка УНИАН. 30 сентября истекает срок погашения еврооблигаций НАК «Нафтогаз Украины», выпущенных в 2004 году. Объем выпуска равен 500 млн. долл.

НАК «Нафтогаз Украины» надеется завершить реструктуризацию своих долговых обязательств до конца 2009 года.

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК «Нафтогаз Украины» занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.