«Нафтогаз» выделит до 1 млрд. грн. на достройку газопроводов

НАК «Нафтогаз Украины» выделит до 1 млрд. грн. на достройку до конца года 449 газопроводов с высокой степенью готовности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

По его словам, на выполнение поручений Кабинета министров Минтопэнерго и «Нафтогаз» развернули программу по достройке газопроводов с высокой степенью готовности, которая может быть реализована до конца текущего года.

Министр отметил, что достройка 449 газопроводов даст возможность обеспечить теплом около 1 млн. жителей Украины.

В частности, 70 газопроводов планируется завершить в сентябре, 99 – в октябре, 92 – в ноябре и 188 – в декабре текущего года.

Ю.ПРОДАН уточнил, что газопроводы будут достраиваться за средства «Нафтогаза». «Это собственные средства «Нафтогаза»… где-то 800 млн. грн. до 1 млрд.», - сказал он и добавил, что конкретная сумма на достройку сейчас уточняется.

Министр отметил, что Минтопэнерго создало межведомственную рабочую группу, в которую вошли представители Министерства по вопросам ЖКХ, а также представители областей, чтобы контролировать процесс достройки газопроводов.

Как сообщал УНИАН, в сентябре т.г. НАК «Нафтогаз Украины» начала реализацию программы по достройке местных газопроводов, позволяющих газифицировать населенные пункты, в которых до сих пор не обеспечено газоснабжение. В августе т.г. Кабинет министров Украины поручил «Нафтогазу» до 2010 года достроить газовые распределительные сети с высокой степенью готовности на общую сумму 560 млн. грн.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК «Нафтогаз Украины» занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.