«Нафтогаз» выделит до 1 млрд. грн. на достройку газопроводов
Всего 449 объектов
НАК «Нафтогаз Украины» выделит до 1 млрд. грн. на достройку до конца года 449 газопроводов с высокой степенью готовности.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.
По его словам, на выполнение поручений Кабинета министров Минтопэнерго и «Нафтогаз» развернули программу по достройке газопроводов с высокой степенью готовности, которая может быть реализована до конца текущего года.
Министр отметил, что достройка 449 газопроводов даст возможность обеспечить теплом около 1 млн. жителей Украины.
В частности, 70 газопроводов планируется завершить в сентябре, 99 – в октябре, 92 – в ноябре и 188 – в декабре текущего года.
Ю.ПРОДАН уточнил, что газопроводы будут достраиваться за средства «Нафтогаза». «Это собственные средства «Нафтогаза»… где-то 800 млн. грн. до 1 млрд.», - сказал он и добавил, что конкретная сумма на достройку сейчас уточняется.
Министр отметил, что Минтопэнерго создало межведомственную рабочую группу, в которую вошли представители Министерства по вопросам ЖКХ, а также представители областей, чтобы контролировать процесс достройки газопроводов.
Как сообщал УНИАН, в сентябре т.г. НАК «Нафтогаз Украины» начала реализацию программы по достройке местных газопроводов, позволяющих газифицировать населенные пункты, в которых до сих пор не обеспечено газоснабжение. В августе т.г. Кабинет министров Украины поручил «Нафтогазу» до 2010 года достроить газовые распределительные сети с высокой степенью готовности на общую сумму 560 млн. грн.
Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.
НАК «Нафтогаз Украины» занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.