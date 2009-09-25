Реструктуризация Нафтогаза может занять несколько лет

Процедура реструктуризации НАК «Нафтогаз Украины», в частности выделение из состава компании структуры, занимающейся транзитом газа, может занять несколько лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Уполномоченный Президента по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ сегодня на пресс-конференции.

«Надо сказать, что отделение функций «Укртрансгаза» - это дело, по моему мнению, нескольких лет», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Он отметил как позитивный факт то, что, несмотря на политические спекуляции, работа по подготовке реструктуризации "Нафтогаза" все же проводится.

«Я знаю, что сейчас активно ведется подготовительная работа в компании (по реструктуризации) при участии, в том числе и европейских экспертов», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Как сообщалось, реструктуризация НАК "Нафтогаз Украины", в частности выделение из ее структуры подразделения по транзиту газа, предусмотрено Брюссельской декларацией.

Напомним, 23 марта 2009 г. была подписана совместная декларация Украины и ЕС по итогам Международной инвестиционной конференции по модернизации украинской газотранспортной системы, в которой Украина обязалась создать прозрачный газовый рынок.

Согласно тексту декларации, украинское правительство взяло на себя обязательство обеспечить независимость оператора по транзиту газа, в частности, путем реализации директивы ЕС под №55 от 2003 года относительно общих правил внутреннего рынка природного газа.

Также правительство взяло обязательство обеспечить прозрачность и открытость для инвесторов по модернизации газотранспортной системы и предоставить равный доступ к соответствующей финансовой и технической информации, а также обеспечить контроль над полученными на модернизацию газотранспортной системы средствами.

Правительство Украины пообещало дать возможность операторам по транзиту газа действовать на коммерческой основе для выполнения своего бизнес-плана в долгосрочной перспективе. Украина также обязалась обеспечить доступ третьих сторон к подземным хранилищам газа на прозрачных коммерческих условиях.

При этом реформы газового сектора Украина должна завершить до конца 2011 года, что будет также отражено в Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС, а также в Соглашении о присоединении Украины к энергетическому сообществу.